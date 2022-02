Schwabmünchen

Mann bedroht Polizisten mit zerbrochener Glasflasche

Die Polizei nahm in Schwabmünchen einen 24-Jährigen fest, der ausgerastet war. Er soll Beamte mit einer zerschlagenen Glasflasche bedroht haben.

Plus Die Polizei nahm Freitagnacht in Schwabmünchen einen 24-jährigen Mann fest, der Polizisten mit einer zerschlagenen Glasflasche bedroht hatte.

Von Maximilian Czysz

Laut Polizei sei davon auszugehen, dass er in einem emotionalen Ausnahmezustand befand. Was genau der Auslöser war, ist nicht bekannt. Der 24-Jährige war einige Stunden vorher mehreren Anwohnern in Bahnhofsnähe aufgefallen. Sie verständigten die Polizei. Offenbar hatte der Mann auch eine Spaziergängerin mit Kinderwagen angesprochen und sei ihr gegenüber aus heiterem Himmel aggressiv geworden. Als Polizisten den 24-Jährigen zur Rede stellten, soll er ausfällig geworden sein und habe die Beamten mit den Worten "Rassisten" und Bastarde" beleidigt. Er rastete aus und rannte dann davon.

