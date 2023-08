Mann in Schwabmünchen mit Messer verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Schwabmünchen zu einem Angriff mit einem Messer.

Großer Polizeieinsatz am Freitagmorgen in Schwabmünchen: In einer Unterkunft in der Ferdinand-Wagner-Straße wurde ein Mann verletzt. Offenbar war ein Messer im Spiel. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Verletzungen nicht schwer. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind unklar, die Polizei ermittelt. (mcz)