Mann kracht gegen Zaun und muss ins Krankenhaus

In Schwabegg war ein Autofahrer auf der Hauptstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Zaun fuhr. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstagnachmittag war ein 40-jähriger Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Schwabegg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Zaun. Dadurch erlitt der Mann leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Schwabmünchen gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden insgesamt auf etwa 5500 Euro. (AZ)

