Mann wird bei Baumarbeiten in Schwabmünchen schwer verletzt

Ein Mann ist am Montagvormittag bei Baumarbeiten in Schwabmünchen verletzt worden. Beim Verladen von Stämmen und Ästen am Dreifaltigkeitsweg ist ein großer Ast ins Rutschen geraten und hat den Mann getroffen. Er wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.