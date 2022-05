Markus Graf ist der neue Polizeichef in Schwabmünchen

Ab Juni leitet der 47-Jährige die Inspektion am Ulrichsberg. Wo er herkommt und was er bislang gemacht hat.

Dass Christian Budusca, der aktuelle Interimsleiter der Polizeiinspektion (PI) Schwabmünchen und direkte Nachfolger von Gernot Hasmüller, nur sechs Monate in Schwabmünchen bleibt, war von Beginn an klar. Das kurze Gastspiel gehörte zu seiner Ausbildung für die höchste Laufbahngruppe für Beamte. Seine Karriere setzt er nun andernorts fort. Bislang war unklar, wer künftig der neue Polizeichef in Schwabmünchen wird.

Markus Graf ist der neue Chef

Jetzt steht fest, wer die Inspektion ab 1. Juni leitet: Markus Graf. In der Region ist der 47-Jährige bekannt. Er wohnt seit 17 Jahren in Schwabmünchen und arbeitet seit fünf Jahren als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bobingen. Graf hat in Schwabmünchen quasi ein Heimspiel, auf das er sich riesig freut: "Es ist schön, so heimatnah einen Posten zu bekommen. Die Freude ist groß, die Schwabmünchner Dienststelle führen zu dürfen. Eine tolle Aufgabe", sagt er.

Er möchte eine "bürgernahe Polizei"

Den ein oder anderen Kollegen aus Schwabmünchen kennt er bereits. Für die Zukunft hat er sich vorgenommen, sich erst einmal einen Einblick zu verschaffen, denn verändern will er in seiner Anfangszeit als Chef zunächst nicht viel: "In Schwabmünchen wurde bislang gute Arbeit geleistet." Außerhalb der Inspektionsmauern möchte er eine bürgernahe Polizei präsentieren. "Wir sollten den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, dass wir für sie da sind und sie uns vertrauen können", so Graf. Die Beamten der PI Schwabmünchen sind für circa 44.000 Einwohner im südlichen Landkreis Augsburg zuständig. Das Gebiet umfasst knapp 274 Quadratkilometer mit zwölf Gemeinden (unter anderem das Lechfeld und Teile der Stauden) und der Stadt Schwabmünchen.

Die Laufbahn des neuen Chefs

Markus Graf begann im Jahr 1996 seine Ausbildung bei der Polizei, anschließend war er in der Inspektion Augsburg-Mitte tätig, bevor er im Jahr 2005 seine Laufbahn zum Kommissar mit einem Studium in Fürstenfeldbruck begann. Danach arbeitete er erneut eine lange Zeit in der PI Augsburg-Mitte, ehe es im Jahr 2017 für ihn nach Bobingen ging.

Graf kennt sowohl Bobingen als auch Schwabmünchen gut. Er ist zwar gebürtiger Augsburger, zog aber bereits in seiner Jugend mit den Eltern nach Bobingen. Mittlerweile lebt er seit 2005 in Schwabmünchen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit betätigt er sich gerne sportlich, er war beispielsweise in Schwabmünchen beim TSV als Fußballer aktiv und liebt American Football.

Mitte Juni soll die offizielle Übergabe von Amtsvorgänger Gernot Hasmüller und Christian Budusca an Markus Graf erfolgen.