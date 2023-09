Markus Söder macht Wahlkampf in Schwabmünchen

Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bleibt das Festzelt in Schwabmünchen extra einen Tag länger geöffnet.

Schwabmünchen ist bei Politikern und Ministerpräsidenten ein beliebtes Ziel. Alfons Goppel war zum Beispiel schon 1974 da, Franz Josef Strauß 1978 und Edmund Stoiber 1997. Ein Bick ins Goldene Buch verrät: Es waren noch viel mehr große Namen zu Besuch, aber das sei nur am Rande erwähnt. Denn üblicherweise ist es weniger der Charme der 15.000 Einwohner zählenden Stadt, der die Politiker in den südlichen Landkreis lockt, als viel mehr das Volksfest - besser bekannt als Michaelimarkt-, auf dem sich tausende potentielle Wählerinnen und Wähler treffen. Dort gilt es die Menschen zu überzeugen.

Festzelt in Schwabmünchen bleibt einen Tag länger geöffnet

Seit Jahrzehnten nutzen die Volksvertreter deshalb das Festzelt auf dem Michaelimarkt für ihre Auftritte. In jüngerer Vergangenheit standen unter anderem im Jahr 2018 Robert Habeck und Katharina Schulze von den Grünen auf der Bühne und zuletzt Hubert Aiwanger von den Freien Wählern 2022. Besonders hoher Besuch kündigt sich meist an, wenn kurz darauf Wahlen stattfinden, wie jetzt die Landtagswahl am 8. Oktober. Diesmal gibt sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Ehre in Schwabmünchen. Übrigens nicht zum ersten Mal. Auch er nutze die Bierzelt-Bühne bereits 2018 für einen Wahlkampfauftritt.

Ministerpräsident Markus Söder war bereits 2018 zum Wahlkampf im Schwabmünchner Festzelt. Foto: Fred Schoellhorn, Archiv

Das Festzelt in Schwabmünchen bleibt für die Parteiveranstaltung heuer extra einen Tag länger auf dem Festplatz geöffnet. Eigentlich wäre am Dienstag Schluss. Doch Söder besucht den politischen Abend der CSU am Mittwoch, 27. September. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ab 19 Uhr. Wer einen Platz möchte, sollte rechtzeitig vor Ort sein, denn Söder ist für seine Pünktlichkeit bekannt und Reservierungen sind nicht möglich. Etwa eine knappe Stunde will der Ministerpräsident vor bis zu 3000 Gästen sprechen. Vermutlich über Politik, Bayern und die Wahlen. Über was genau, das ist nicht bekannt, heißt es aus dem Schwabmünchner Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Carolina Trautner, die Söder empfangen und am Abend im Zelt begrüßen wird. Man darf gespannt sein, was sie dem Ministerpräsidenten diesmal schenkt: Vor fünf Jahren war es ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Du machst das schon".

Michaelimarkt in Schwabmünchen startet am Donnerstag

Der Michaelimarkt in Schwabmünchen startet mit dem Vergnügungspark und dem Bierzelt auf dem Festplatz an der Holzheystraße am Donnerstag, 21. September, und dauert bis Dienstag, 26. September. Von Samstag bis Montag, 23. bis 25. September, findet zusätzlich der Jahrmarkt mit mehr als 100 Händlern in der Museum- und Gartenstraße statt.