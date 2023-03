Medaillenregen für die Schwabmünchner Sportler

Schwabmünchner Sportlerinnen und Sportler glänzen bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften des WMAC.

Am zweiten Märzwochenende fanden die Internationalen Deutschen Meisterschaften des World Martial Art Committee (WMAC) in Teublitz statt. Unter den über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 725 Starts aus acht Ländern war auch der TSV Schwabmünchen mit 13 Sportlerinnen und Sportlern sowie 27 Starts dabei.

In den gut gefüllten Klassen mussten die Sportler sich mit ihrem Können beweisen, was ihnen hervorragend gelang. Oftmals waren sich die Schwabmünchner ihre eigene Konkurrenz und verwiesen die Gegner auf die Plätze nach Ihnen. Dieser Umstand ist altersbedingt, macht den TSV-Sportlern jedoch nichts aus. Mal gewann der eine, mal die andere. So auch bei Aylin Albayrak und Jana Heiß. Holte Albayrak im Hard-Style vor Heiß Gold, so war es im Taekwondo-Style genau andersherum.

Mädels-Synchron-Team setzt ein Ausrufezeichen

Ein Höhepunkt war auch der Hard-Style, hier gingen alle Podest-Plätze an die Schwabmünchner Athletinnen, Bronze sicherte sich Cornelia. Auch in den Kinder- und Jugendklassen war es ähnlich - ebenfalls in der Kinder-Synchron Klasse. Auch hier holten sich die beiden Kinderteams Platz eins und zwei. Ebenso setzte das Mädels Synchron-Team, das verletzungs- und oder krankheitsbedingt erstmals nach zwei Jahren wieder antrat, gleich ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz, nach dem Motto: „Wir sind wieder da, waren nie richtig weg!"

Das Synchron-Team setzte in Teublitz ein Ausrufezeichen. Foto: Thomas Heiß

Eine besondere Ehrung bekam Arcan Özel, der den ersten Platz im Taekwondo-Style belegte. Er wurde von den Kampfrichtern mit einem zusätzlichen Preis für eine Herausragende Leistung geehrt. Eine solche Ehrung wurde nur dreimal vergeben. Insgesamt konnten die Schwabmünchner 26 Podestplätze – zehn mal Gold, zehn mal Silber und sechs mal Bronze für sich verbuchen.