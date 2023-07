Mega-Baugebiet in Schwabmünchen geht in die dritte Runde

Es gibt Neuerungen bei den Vergabekriterien. Wer jetzt besonders gute Chancen auf ein Grundstück hat.

Es ist das derzeit größte Baugebiet im Augsburger Land: "Südwest III" in Schwabmünchen. Dort sollen einmal bis zu 1000 Menschen auf rund elf Hektar wohnen. Für mehrere Familien geht an der verlängerten Badstraße der Traum vom eigenen Haus in Erfüllung. Mehrere Wohnhäuser befinden sich bereits im Bau, denn die ersten 46 Grundstücke sind in bislang zwei Vergaberunden verkauft worden. Die Bauplätze sind trotz aktuell hoher Zinsen und teurer Baustoffe sehr begehrt, denn der Quadratmeter kostet nur 370 Euro. Das entspricht in etwa der Hälfte des regulären Bodenrichtwertes. Um an eines dieser verbilligten Grundstücke zu kommen, müssen Interessenten im Bewerbungsverfahren möglichst hoch punkten.

14 Bauplätze stehen ab August zum Verkauf

Am 1. August startet nun die dritte und letzte Vergaberunde für die verbilligten Bauplätze, die für Einfamilienhäuser vorgesehen sind. 14 Stück vergibt die Grundstücks- und Immobiliengesellschaft der Stadt Schwabmünchen (GWS) dieses Mal. Im zweiten Bewerbungsverfahren wurden bereits die Obergrenzen für Einkommen und Vermögen herauf gesetzt, nun gibt es erneut Änderungen bei den Kriterien. Besonders hoch bewertet wurden bislang Eltern, die junge Kinder haben.

Es gibt diesmal zwei Bewerbungsverfahren

In der dritten Runde können sich Interessenten eines von zwei Bewerbungsverfahren aussuchen. Das bisherige Punktesystem mit der Berücksichtigung von Kindern bleibt bestehen, alternativ gibt es ein Punkteverfahren, in dem Kinder keine Rolle mehr spielen, sondern andere Faktoren wichtig sind, wie die Ortsansässigkeit. "Denn auch Paare, die noch keine Kinder haben und sich erst in der Familiengründung befinden, sollen eine Chance auf einen Bauplatz haben", begründete GWS-Geschäftsführer Matthias Böck diesen Schritt in der aktuellen Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend. Wer keine Kinder hat, fahre mit der zweiten Alternative immer besser, so Böck.

14 Grundstücke verkauft die Stadt ab Anfang August im neuen Baugebiet Südwest III. Foto: Carmen Janzen

Die Interessenten, die sich bereits online über das Portal Baupilot registriert haben, werden automatisch per Mail darüber benachrichtigt, dass die dritte Runde im Vergabeverfahren startet. Bewerber, die in der ersten und zweiten Runde nicht zum Zug kamen, müssen sich erneut bewerben und nehmen nicht automatisch am dritten Verfahren teil. Die Bewerbungsfrist endet nach den Sommerferien am 22. September. Anschließend, im Oktober, teilt Böck die Grundstücke zu und organisiert eine Infoveranstaltung für die Bauherren, um letzte Fragen zu klären.

Notartermine sind ab November geplant

Im November und Dezember sind dann die Notartermine angesetzt. Nach dem Erwerb haben die Käufer fünf Jahre Zeit, ein Wohnhaus auf ihr Grundstück zu bauen. In diesem Haus müssen die Käufer selbst zehn Jahre lang wohnen. Andernfalls wäre ein höherer Preis für das Grundstück nachzuzahlen.

Ist die dritte Vergaberunde abgeschlossen, sind noch etwa acht Grundstücke für Einfamilienhäuser im Baugebiet Südwest III übrig. Sie sollen zum regulären Bodenrichtwert verkauft werden. Wann dieser Verkauf genau stattfindet, ist noch nicht klar. Vorraussichltich im nächsten Jahr. So haben auch Interessenten eine Chance auf einen Bauplatz, die zu viel Einkommen haben oder bereits Eigentum in Schwabmünchen besitzen. Sie sind derzeit vom Bewerbungsverfahren von vornherein ausgeschlossen.

17 Baufelder für Geschosswohnungsbau

Nach der nun beginnenden dritten Runde für Einfamilienhäuser startet im Frühjahr 2024 die Vergabe für Bauträger, die dort Mehrfamilienhäuser mit Geschosswohnungsbau errichten möchten. Auf dem Areal an der Badstraße gibt es insgesamt 17 Baufelder auf zwölf Grundstücken für die mehrgeschossigen Bauten.

Das komplette Baugebiet ist mit Nahwärme versorgt. Jeder Eigentümer kann sich an das Netz anschließen lassen. Laut Böck wird dieses Angebot von den bisherigen Käufern gut angenommen. Eine Pflicht dazu besteht jedoch nicht.