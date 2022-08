Mega-Baugebiet in Schwabmünchen: Wer bekommt jetzt einen Bauplatz?

Plus Im Süden von Schwabmünchen entsteht ein riesiges Baugebiet. Wie das Vergabeverfahren jetzt weiterläuft und wer gute Chancen hat.

200 Bewerber für 23 Bauplätze: Das ist der aktuelle Stand beim ersten Vergabeverfahren für das neue Wohnbaugebiet Südwest. Dort sollen einmal 1000 Menschen wohnen. Vor wenigen Tagen war Bewerbungsschluss. Die Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen wird jetzt die eingereichten Unterlagen prüfen. Über ein festgelegtes Punktesystem entsteht eine Rangliste, über die dann in einem zweiten Schritt Prioritäten bei der Platzwahl abgefragt werden. 370 Euro kostet der Quadratmeter. Der offizielle Bodenrichtwert liegt nahe des Baugebiets bei rund 700 Euro und ist damit wesentlich höher. Die Grundstücke sind im Schnitt bei Einfamilienhäusern etwa 550 Quadratmeter groß, bei Doppelhäusern etwa 360 Quadratmeter. Die Auswahl der Bewerber richtet sich nach verschiedenen Kriterien.