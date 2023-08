"Mein Motto: Erst das Vergnügen, dann die Arbeit"

Plus Als "Die Glückslotsin" bietet Tanja Wellnhofer Trainings für mentale Gesundheit im Job und Alltag. Im Interview verrät sie, was Glück für sie bedeutet.

Frau Wellnhofer, Sie nennen sich selbst "Die Glückslotsin". Wie kamen Sie dazu und wie verhelfen Sie Menschen zu mehr Glück?



Tanja Wellnhofer: Ich kam dazu, weil meine Tochter viel Schulstress hatte und auch körperliche Symptome gezeigt hat. Ich dachte mir, da muss noch mehr dahinterstecken. So hat mich 2018 die Ausbildung zur Happiness-Trainerin gefunden. Im Happiness-Training geht es um die positive Psychologie - man nennt sie auch die Wissenschaft des gelingenden Lebens und Arbeitens. Sie richtet den Fokus auf das, was gut läuft, auf die eigenen Stärken und Talente. Mit dem theoretischen und praktischen Wissen konnte ich meiner Tochter helfen und auch mir, mit dem ganzen Schulstress umzugehen. Dann wollte ich mein Wissen teilen und habe Online-Workshops angeboten. Dafür brauchte ich einen Namen und kam auf die "Die Glückslotsin", denn ich kann niemanden glücklich machen, ich zeige nur den Weg. Gehen muss ihn jeder selber.

Was verstehen Sie eigentlich unter dem Begriff Glück?



Wellnhofer: Glück bedeutet für mich nicht Glück zu haben, sondern Glück zu empfinden. Im Deutschen haben wir nur einen Begriff, im Englischen kann man es mit Happiness besser beschreiben. Happiness bedeutet Zufriedenheit und Wohlbefinden - nur dieses von innen kommende Glück können wir auch beeinflussen.