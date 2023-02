Schwabmünchen

vor 18 Min.

Menkingen Ahoi: In Schwabmünchen sind die Narren los

Von Christian Kruppe Artikel anhören Shape

Nach zwei Jahren Pause gibt es in Schwabmünchen wieder Narrenabende. Was auf der Bühne in der Stadthalle geboten ist.

Das lange warten hat ein Ende. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause können die Schwabmünchner Narren wieder Fasching feiern. Nach dem fulminanten Gardetreffen im Januar stehen nun die Narrenabende an. Am kommenden Samstag (18. Februar) wird die Schwabmünchner Stadthalle wieder zur Narrenhochburg. Das Motto für die beiden Abende gibt Menkingens Obernarr Uli Weißenbach vor: "Wir haben lange genug gewartet, jetzt wollen wir euch wieder zum Lachen bringen." Der Schuldige an der langen Wartezeit ist in diesem Jahr auch auf dem Orden der Narren verewigt, da steht zu lesen " Coronavirus das war's, der Menki kickt dich auf den Mars". Auf der Bühne wird vor allem getanzt Nach Einmarsch, Schunkelrunde und Begrüßung wird auf der Bühne erst einmal getanzt. Die bezaubernde Minigarde der Menkinger eröffnet den Abend und zeigt, dass auch der Tanz-Nachwuchs in Schwabmünchen gesichert ist. Im Verlauf der Abende stehen natürlich auch die beiden weiteren Menkinger Garden auf der Bühne. Die Jugendgarde mit ihren grünen Kostümen überzeugt dabei nicht nur mit großer Ausdauer, sondern auch mit einem Gardetanz von höchster Güte. Dem steht auch die erste Garde nicht nach. Die Mädels in Rot-Weiß rocken die Bühne mit ihrem rund zehnminütigen Auftritt zu Klängen der Kultband ABBA. Da wird auch bei den Narrenabende manch einer nicht mehr sitzen können. Neben den drei Menkinger Garden zeigen auch die "hauseigenen" Showtanzgruppen Link2Dance und Moves on fire ihr Können. Und das werden nicht die einzigen Tanzeinlagen sein, die an den Narrenabenden für gute Unterhaltung sorgen werden. Auch die Danzbazis der Untermeitinger Imhofia sind wie auch die Pfundigen aus Mittelstetten mit auf der Bühne. Am kommenden Samstag sorgen zudem die Showtänzer aus Asbach-Bäumenheim für einen besonderen Höhepunkt. Die Tanzcrew aus dem Ries hat sich erst vor Kurzem wieder für die Showtanz-Bundesliga qualifiziert. Heute Abend gibt es dafür den Auftritt der Aitracher Lumpenkapelle, die ein akustisches Spektakel bieten, dass seinesgleichen sucht. Markige Ansagen und heikle Themen Natürlich bieten die Narrenabende nicht nur tolle Tanzeinlagen, auch der Humor darf nicht zu kurz kommen. Dazu zählen die markigen Ansagen von Obernarr Uli Weißenbach, der vor allem die Ampelregierung aufs Korn nimmt. Dazu laden noch die "lustigen Weiber vom Lechfeld" auf einen Trip in die Schönheitsklinik, da die ehemalige Wespentaille inzwischen mehr einer Hummelhüfte ähnelt. Eine dicke Lippe riskieren die lustigen Weiber vom Lechfeld auf dem Narrenabend in Schwabmünchen. Foto: Christian Kruppe Als Stammgast lässt sich mittlerweile Christl vom Lande bezeichnen, die es fertigbringt, beim Brezenkaufen ihr Auto zu schrotten. Auch der Loch Sepp wird mit seinem bayerischen Humor die Lachmuskeln beanspruchen. Nicht fehlen darf auch das Duo Reiß/Hämmerle, das bei einem Spaziergang durch Schwabmünchen sich einiger heiklen Themen annimmt. Nach dem Narrenabend wird im Foyer der Stadthalle gemeinsam mit DJ Norre weitergefeiert. Termine: Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Karten gibt es bei der Raiffeisenbank in Schwabmünchen und an der Abendkasse.

Themen folgen