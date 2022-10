Michaeli-Markt: Polizei sucht weitere Opfer sexueller Übergriffe

Ein 20-Jähriger soll beim Schwabmünchner Michaeli-Markt im September Frauen sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen weiteren Opfern.

Der Schwabmünchner Michaeli-Markt ist drei Wochen her. Doch die Polizei beschäftigt er immer noch. Denn sie ermittelt gegen einen Mann, der Frauen belästigt haben soll.

11 Bilder Eindrücke vom 460. Michaeli-Markt in Schwabmünchen Foto: Elmar Knöchel

Konkret ist ein Vorfall, der sich am Montag auf dem großen Fest mit Markt zugetragen haben soll. In den frühen Abendstunden suchte nach Information der Polizei ein stark betrunkener 20-jähriger Mann die Toilettenanlage auf dem Festplatz auf. Er zeigte sich dort einer Frau auf unsittliche Weise und beleidigte sie. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Beleidigung mit sexuellem Hintergrund,

Mann beleidigte Polizisten beim Schwabmünchner Michaeli-Markt

Als eine Polizeistreife gerufen wurde, benahm sich der Mann auch nicht besser: Die Beamten mussten übelste Schimpfwörter über sich ergehen lassen. Er wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen. Wie jetzt durch Zeugenaussagen bekannt wurde, soll der Mann an diesem Tag weitere Frauen belästigt oder beleidigt haben. Wer ebenfalls beleidigt wurde oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden.

Mit Alkohol im Blut Verkaufsstand aufgebrochen

Alkohol spielte auch in einem anderen Vorfall während des Michaeli-Markts eine Rolle: Drei junge Männer, teils erheblich alkoholisiert, waren nachts in einen Verkaufsstand in der Museumsstraße eingebrochen und hatten Kleidung im Wert von 840 Euro entwendet. Dabei wurden sie beobachtet. Ein Anwohner verständigte die Polizei. Gemeinsam mit Sicherheitskräften aus dem Festzelt wurden der 17-, 18- und 20-Jährige aufgegriffen. Auf der Flucht hatten sie ihre Beute zurückgelassen. Wie sich herausstellte, war auch eine junge Frau beteiligt: Sie stand Schmiere. Sie muss sich ebenfalls wegen Beteiligung an dem gemeinschaftlich begangenen Diebstahl verantworten.