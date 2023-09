Michaelimarkt-Bilanz: Wetter sorgt für Besucherrekord

Allein am Sonntag besuchten rund 17.000 Menschen das Festzelt und den Markt. Ein kleines Problem bleibt.

Genaue Zahlen gibt es nicht. Gefühlt dürfte der diesjährige Michaelimarkt mit Festzeltbetrieb aber so gut besucht gewesen sein wie schon lange nicht mehr. Marktorganisatorin Franziska Küstler geht von einem Besucherrekord aus.

Nach Schätzungen der Polizei in Schwabmünchen waren allein am Sonntag rund 17.000 Menschen auf dem Jahrmarkt und im Festzelt. Am Samstag dürfte es nicht anders gewesen sein. Denn das warme und sonnige Wetter lockte viele Menschen nach Schwabmünchen. Schätzungsweise rund 2800 Sitzplätze im Binswanger Zelt seien am Wochenende im Wechsel fast immer belegt gewesen, sagt Festwirt Thomas Kempter. Er geht von rund 6000 bis 7000 Gästen aus - jeweils am Samstag und am Sonntag.

Was dem Festwirt bei der Schwabmünchen-Premiere gut gefallen hat, war der "nette, entspannte und freundliche" Umgang. Er sei froh, auch nächstes Jahr im Mittelpunkt des großen Fests stehen zu dürfen. Kempter hat einen Drei-Jahres-Vertrag mit der Stadt. Nach der Premiere ist er rundum zufrieden. "Es ist sehr gut gelaufen", sagte er am Mittwoch.

Polizei registriert "kleinere Streitigkeiten"

Auch die Polizei zieht nach zwei Tagen Markt und sechs Tagen Bierzelt eine positive Bilanz: "Es war ein friedliches und schönes Fest", sagte der Leiter der Schwabmünchner Inspektion, Markus Graf. Es habe lediglich kleinere Streitigkeiten gegeben. Kein Vergleich zum Markt vor einem Jahr, als drei junge Männer nachts in einen Stand einbrachen und Bekleidung stehlen wollten. Sie wurden dabei allerdings beobachtet. Ein Anwohner verständigte die Polizei. Gemeinsam mit Festzelt-Sicherheitskräften wurden die Diebe auf der Flucht gefasst.

Parkplätze waren Mangelware

Ein kleines Problem dürfte auch der Polizei in diesem Jahr aufgefallen sein: Parkplätze waren Mangelware. Das lag vor allem daran, dass im Schulzentrum keine Stellflächen vorhanden waren. Denn dort fanden die Weltspiele der Kampfkünste statt. Etwa 1200 Athleten und schätzungsweise ebenso viele Besucher kamen ins Leonhard-Wagner-Schulzentrum. Marktorganisatorin Franziska Küstler fragt sich bereits, wo sich noch neue Parkflächen gewinnen lassen könnten.

