Michaelimarkt: Das plant der neue Festwirt

Heuer steht zum ersten Mal das Binswanger-Zelt in Schwabmünchen. Die Festwirtfamilien verraten, welche Bands spielen und wie viel die Maß Bier kosten wird.

Diese Neuigkeit hat vor Kurzem überrascht: Auf dem Schwabmünchner Michaelimarkt im September gibt es heuer einen neuen Festwirt. Das heißt, eigentlich handelt es sich um zwei Ehepaare, die das Zelt betreiben und zur Binswanger-Familie gehören, beziehungsweise eingeheiratet haben. Das sind Sonja und Thomas Kempter sowie Monika und Markus Hatzelmann aus Gersthofen. Ein Familienbetrieb also.

Kempters und Hatzelmanns waren nun Mitte der Woche zu Gast auf dem Festplatz in Schwabmünchen. Dort wird im September auch das Zelt stehen. Im Gespräch mit Bürgermeister Lorenz Müller und Marktmeisterin Franziska Küstler haben sie verraten, welches Programm geplant ist, was es zum Essen geben wird und wie viel die Maß Bier kosten soll.

Das Zelt: Das Binswanger-Zelt ist 55 Meter lang und 31 Meter breit und bietet Platz für knapp 3000 Gäste. 40 Bedingungen kümmern sich um die Bestellungen der Besucherinnen und Besucher. Insgesamt sind etwa 100 Personen für das Binswanger-Zelt im Einsatz, angefangen vom Schankpersonal bis hin zu den Sicherheitskräften.

Für die Kinder spielt eine eigene Band

Das Programm: Im Groben bleibt das Programm im Festzelt seinem alten Konzept treu. Der Freitag gehört wie bislang den Betrieben und Behörden. Musikalisch wird es wie gewohnt sowohl heimische Blaskapellen als auch bekannte Partybands zu hören geben. "Dolce Vita" hat am Dienstagabend, 27. September, in Schwabmünchen nach mehr als 30 Jahren ihren letzten Auftritt im Binswanger-Zelt. Die Musiker beenden ihre Karriere nach der diesjährigen Volksfest-Saison. Fest stehen auch bereits die Auftritte der Bands "Volles Brett", "Musikuss" und "Störzlebacher". Der Dienstagnachmittag bleibt der Kindertag, statt Spaghetti gibt es allerdings Eiscreme und Luftballons, verrät Monika Hatzelmann. Und die Kleinen dürften sich auf eine eigene Band freuen, die ab 15 Uhr auftritt und die Kinder bespaßt, die "Donikkl Crew". Neu ist auch der "Tag des Bieres" am Donnerstag, dem ersten Markttag am 21. September, mit verbilligten Bierpreisen. "Ein Geschenkt an die Gäste", sagt Markus Hatzelmann.

Die Maß kostet 10,70 oder 10,80 Euro

Der Bierpreis: Die Maß Bier soll 10,70 oder 10,80 Euro kosten, sagt Thomas Kempter. Ganz genau steht es noch nicht fest. Das Bier kommt aus der König Ludwig Schloßbrauerei in Kaltenberg. Am "Tag des Bieres" kostet die Maß 7,50 Euro.

Die Speisekarte: Es gibt unter anderem Hähnchen vom Grill, aber auch vegetarische und sogar vegane Gerichte, verspricht Sonja Kempter. Am Sonntag servieren die Servicekräfte vormittags Weißwürste und zum Mittagstisch gibt es einen Ochsen vom Spieß. Zahlreiche Lebensmittel beziehen die Festwirte aus der Region und bereiten das Essen, insbesondere die Beilagen, auch selbst vor. "Soßen, Spätzle oder Sauerkraut zum Beispiel. Aber auch der Kartoffelsalat kommt bei uns nicht aus dem Kübel", verspricht Sonja Kempter.