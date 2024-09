Michaelimarkt: Der Aufbau beginnt

Die Vorfreude vieler Schwabmünchner ist groß, denn bald geht er los: der Michaelimarkt. Das Grundgerüst des Schwabmünchner Bierzelts steht schon. Seit dem vergangenen Jahr stammt dies von der Festwirtsfamilie Binswanger und überzeugt mit einer tollen Innenausstattung. Die wartet auch ab dem kommenden Donnerstag für fünf Tage auf die Gäste. Los geht es am Donnerstagabend mit den Torglauern und Stargast Ross Anthony. Am Freitag folgt der „Tag der Betriebe“ mit vielen Schwabmünchner Firmen und Vereinen. Den Abschluss bildet traditionell am Dienstag mit dem Kindertag und einer Band für den Nachwuchs. Foto: Nadine Kruppe/Text: Christian Kruppe

