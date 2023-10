Schwabmünchen

vor 32 Min.

Mit 80 Jahren hat ein Arzt aus Schwabmünchen Spaß an der Arbeit

Plus Sebastian Lochbrunner behandelt mit 80 Jahren noch Patienten. Was motiviert Menschen, im Rentenalter weiterzuarbeiten? Der Frage gehen wir in einer Serie nach.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

In einem Alter, in dem die meisten Menschen schon seit Jahren nicht mehr arbeiten, sagt Sebastian Lochbrunner ganz selbstverständlich: "Ich habe generell Spaß an jeder Arbeit." Der 80-jährige Allgemeinarzt, der seit einem halben Jahrhundert eine Praxis in Schwabmünchen hat, betont, dass er damit nicht nur seinen Beruf meint. "Aktuell bin ich Maurer", sagt Lochbrunner. Auf seinem Handy zeigt er Bilder, auf denen zu sehen ist, wie er eine Wand verputzt. Auch die Toilette repariere er selbst. Seine Haupttätigkeit bleibt aber die Medizin. Manche Familien kommen seit Generationen in seine Praxis. Was motiviert ihn dazu, weiterzuarbeiten, obwohl er längst nicht mehr müsste?

Lochbrunner stammt aus einer Bauernfamilie aus Langerringen. Sein Vater fiel im Zweiten Weltkrieg, seine Mutter starb wenige Jahre danach. Mit sieben Jahren war er Vollwaise. Ein Lehrer habe ihn besonders gefördert und, zu seinem Glück, aufs Internat nach Mindelheim geschickt, erzählt der Mediziner. Dort wuchs Lochbrunners Wunsch, Arzt werden zu wollen. Schon mit 14 Jahren habe er zielstrebig auf das Studium hingearbeitet. Er ging nach dem Abitur an die Universität nach München, wo er 1970 promovierte. "Ich war bettelarm, aber ich empfand es nicht als arm", erzählt er. Die Arbeitsmoral aus der Internatszeit intensivierte er während des Studiums noch, jobbte auf dem Bau, als Kurierfahrer, als Nachtwächter im Krankenhaus. "Dadurch konnte ich mir schon früh ein Auto leisten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen