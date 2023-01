Schwabmünchen

vor 32 Min.

Mit diesen Tipps kann jeder einfach im Haushalt sparen

Noch ein Tipp von Tanja Höck: Den Kühlschrank übersichtlich einräumen, so muss man diesen nur kurz öffnen, um etwas herauszunehmen. Langes Offenstehen der Türe kostet viel Energie.

Plus Die Energiekosten klettern in die Höhe. Hauswirtschaftsexpertin Tanja Höck kennt Tricks, mit denen an verschiedenen Stellen im Haushalt Geld gespart werden kann.

Von Anja Fischer Artikel anhören Shape

Strompreisbremse, Kostenübernahme, das sind Ansätze der Bundesregierung, um den Verbraucher bei den steigenden Energiekosten zu entlasten – trotzdem klettern in vielen Haushalten die Abschläge beinahe wöchentlich nach oben. Tanja Höck, Schulleiterin der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen und tätig im Sachgebiet Ernährung und Haushaltsleistungen am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, hat einige Tipps, wie gespart werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen