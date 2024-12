Mit Hightech durch die Region

Seit dem Winterfahrplan rollt modernste Verkehrstechnik durch die Region. Auf der „Ostallgäu-Lechfeld-Bahn“ der BRB ist mit dem „Mireo Plus H“ von Siemens der erste wasserstoffbetriebene Zug Bayerns zwischen Augsburg und Füssen unterwegs. Die gut sichtbare Wolke, die der Zug bei seiner Fahrt ausstößt, ist Wasserdampf einer Brennstoffzelle, mit der die Energie für die Batterien des Fahrzeugs erzeugt wird. Betankt mit grünem Wasserstoff, hat der Zug eine Reichweite von 1000 Kilometern. Mit ihm wird getestet, wie sich die Wasserstofftechnik auf langen Strecken ohne elektrische Anbindung nutzen lässt. Der „Mireo Plus H“ fährt derzeit täglich von Augsburg nach Füssen und zurück. Start in Augsburg ist um 15.23 Uhr. In Bobingen ist er um 15.38 Uhr am Bahnhof, sieben Minuten später hält er in Schwabmünchen. Auf der Rückfahrt ist er um 19.01 Uhr in Schwabmünchen und 19.08 Uhr in Bobingen. BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann erklärt „dass man als Fahrgast bestenfalls am aufsteigenden Wasserdampf merkt, dass man in diesem Zug sitzt. In Sachen Komfort ist er auf dem gewohnten Niveau der BRB.“

