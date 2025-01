Mit Hoffnung ins neue Jahr

Das Prozedere ist seit Jahren dasselbe und es tut gut, dass dies nicht geändert wird. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Schwabmünchner St. Michaels-Kirche lädt die Pfarreiengemeinschaft zum Neujahrsempfang. Dort steht dann nicht die große Menge der Reden im Vordergrund, sondern der gemeinsame Austausch.

Verbesserungen im Kleinen

Damit blieb der bei solchen Anlässen meist anstrengende Redeanteil erfrischend kurz. Zum Auftakt sprachen die Pastoralräte Manuela Walch, Carina Reichart-Richter und Michael Würstle über das Pilgerjahr 2025 und das Motto „Pilger der Hoffnung“. Dabei fanden die drei treffende Worte, oder wie es Stadtpfarrer Christoph Leutgäb sagte: „Worte der Hoffnung in einer manchmal hoffnungslosen Zeit.“ Bürgermeister Lorenz Müller gab zu, dass er sich selbst schon die Frage gestellt hatte, ob er pessimistisch oder optimistisch ins neue Jahr gehen sollte. Doch trotz der Krisen dieser Zeit und einer in Bedrängnis befindlichen Demokratie bleibt das Stadtoberhaupt optimistisch. Begründet hat er dies, dass man die Verbesserung im Kleinen angehen kann und er überzeugt ist, „dass Schwabmünchen dazu beitragen kann. Das vergangene Jahr hat vielfach gezeigt, dass die Menschen hier sich sozial und kulturell engagieren. Schwabmünchen ist geprägt vom Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger und kommt auch weiterhin ohne Populismus und Extremismus aus. Wie dieses Miteinander funktionieren kann, zeichnete Roland Schmitt-Hartmann von der evangelischen Kirche anhand der Sternsinger auf, von denen er ein „großer Fan“ sei. „Die Sternsinger sind eine katholische Aktion, jedoch offen für Alle, das kann ich als Vater zweier evangelischer Kinder bestätigen“, so Schmitt-Hartmann. „Dabei sammeln Kinder Geld für andere Kinder - und das mit großer Freude. Und die Kinder unterscheiden dabei nicht die Konfessionen, sondern sind gemeinsam für eine gute Sache aktiv“, ergänzt er.

Gemeinsam geht es besser

Nach den Reden, die musikalisch hervorragend vom Orchester „Capella St. Michael“ begleitet wurden, begann der wohl „wichtige“ Teil des Abends - die Zeit des Austausches. Die vielen Gäste aus der Schwabmünchner Vereinswelt nutzten den frühen Zeitpunkt im Jahr um die ersten Gespräche untereinander zu führen. So erbrachten sie auch den Beweis, dass die Hoffnung der Redner, gemeinsam für ein gutes Jahr zu sorgen, aufgehen könnte. Es wurden Ideen ausgetauscht, Pläne geschmiedet und neue Kontakte geknüpft. Alles mit den Gedanken für ein gutes Jahr in Schwabmünchen. Die Erkenntnis, dass manches gemeinsam besser geht und auch mehr Freude bringt, schien an diesem Abend fest verwurzelt.