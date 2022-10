Mitglieder der Schreibwerkstatt präsentieren kreativen Geschichten

Mitglieder der Schreibwerkstatt der Volkshochschule lesen aus ihren Geschichten in der Schwabmünchner Stadtbücherei.

Von „Menschen, Mode und Geschichten“ handelte die jüngste Lesung der Mitglieder der Schreibwerkstatt der Volkshochschule in der Schwabmünchner Stadtbücherei.

Susanne Schillinger schrieb ein altbekanntes Märchen von Hans Christian Andersen fort, es wurde zu „Des Kaisers alte Kleider“. Karsten Birnbaum wählte auch ein Märchen-Sujet und ließ seine Heldinnen eine Modenschau vor einem Zauberspiegel veranstalten. Bei Barbara Kruckebergs Erzählungen nickten die älteren Zuhörer wissend, sie fühlten wieder die kratzigen Strümpfe an steifen Strapsgürteln und kicherten bei der Geschichte über den Minirock in einem Männerbüro. Auch Ida Häusser erzählte Autobiografisches, über ihren Widerstand gegen Großmutters Zopf-Liebe und die Haar-Mode im Laufe des 20. Jahrhunderts.

Das jüngste Mitglied der Schreibwerkstatt ist neun Jahre alt

Stefan Hinz amüsierte das Publikum mit seiner Geschichte über den Einfall, hartnäckige Flecken zu produzieren, um die Lieben mit neuen Kleidungsstücken zu beglücken. Und ganz besonders stolz war die Schreibwerkstatt auf das jüngste Mitglied, die neunjährige Helena Schillinger. Sie schrieb eine Geschichte über einen alten Theatervorhang, der, zu Pferdedecken umgenäht, nun die weite Welt und den blauen Himmel erleben durfte. Den Abschluss bildete das Gedicht von Susanne Schillinger über die Motte, die mit ihrem großen Hunger den schönen Kleidern ein Ende bereitet. Albert Schmid kündigte die Texte an und würzte sie mit persönlichen Anekdoten zum Thema Mode, mit Zitaten berühmter Autoren zum Thema Schreiben und Tipps bei Angst vor dem leeren Blatt. Karlheinz Hornung griff die Stimmung der vorgetragenen Geschichten auf und improvisierte dazu an der Gitarre.

Passendes Umfeld in Schwabmünchen

Mode ist vor allem was fürs Auge. Wie schön, dass Renate Kehl einige ihrer Unikate als Dekoration beisteuerte: Vier Schneiderpuppen in Kostümen aus alten Zeiten und anderen Ländern flankierten die Lesebühne. Vielleicht lag es auch an dem gewichtigen Rahmen, den die vollen Bücherregale der Stadtbibliothek bildeten. Denn das Publikum lauschte – wohl wissend, dass es sich um Texte von Laien und Schreibanfängern handelt – aufmerksam und wohlwollend. Der Schwerpunkt des Kurses verlagerte sich, weg vom erhobenen Zeigefinger, hin zu Menschen und ihren Geschichten. Das einzig Nachhaltige ist jetzt das, was auf dem Papier steht.

Die VHS-Schreibwerkstatt gibt es seit 2017. Die Teilnehmer verstehen sich als Schreibfreunde und kollegiale Berater, sie diskutieren die Texte und spornen sich gegenseitig an. (AZ)

