Mitmachen, gewinnen und Mimi und Josy live erleben

Die Redaktion verlost für die Konzerte junger Talente insgesamt 20 Eintrittskarten.

Junge Talente sorgen am 19. und 20. November für beste Unterhaltung: Jeweils rund 250 Mitwirkende stehen bei zwei Benefizkonzerten in der Schwabmünchner Stadthalle auf der Bühne. Unter ihnen sind zwei Schwestern, die in ganz Deutschland bekannt geworden sind.

Mimi und Josy, die 2019 als erstes Duo die deutsche Fernsehcastingshow The Voice Kids gewannen, kommen nach Schwabmünchen. Über 70 Millionen Mal wurde ihre Version des Radiohead-Klassikers Creep im Internet abgerufen. In diesem Jahr veröffentlichten Mimi Elisabeth und Josefin Elvira Vogle unter dem Namen "Havet" zwei Singles und eine EP. Zu den Höhepunkten der beiden Konzerte gehört auch "Loamsiada". Die Augsburger Band bringt Mundart und viel Energie auf die Bühne.

Viele Preisträger spielen mit

Zur enormen Bandbreite der beiden jeweils rund dreistündigen Konzerte gehören auch die Landessiegerin von "Jugend musiziert" im Fach Akkordeon, Leila Nadjafi, und die Bundespreisträgerin Violine Lisa-Maria Günther. Bei der 26. Auflage der jungen Solisten und Solistinnen, unterschiedlichen Gruppen und Bands sowie des Lech-Wertach-Orchesters geht es nicht nur um beste Unterhaltung. Die beiden Konzerte haben noch ein anderes Ziel: Der Reinerlös geht an die Kartei der Not und damit an Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind.

Die Redaktion verlost fünfmal zwei Karten für die Abende am 19. und 20. November in der Schwabmünchner Stadthalle. Wer gewinnen will, schickt eine Mail mit dem Stichwort Mimi und Josy an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Montag, 14. November.

Wer den Auftritt von Mimi und Josy und den anderen Talente unbedingt erleben will: Eintrittskarten zum Preis von 14,50 Euro gibt es bei der Geschäftsstelle des Begegnungslandes Lech-Wertach (Alter Postweg 1, Königsbrunn, Telefon 08231/606-200) sowie bei der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden (Telefon 08232/5090).

Lesen Sie dazu auch

Mehr über die Kartei der Not erfahren Sie auch in unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt":