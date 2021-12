Schwabmünchen

vor 19 Min.

Mittags kommt in Schwabmünchen kein Zug mehr an

Plus Der Stadtrat ärgert sich über den neuen Fahrplan der Bahn: Zur Mittagszeit klafft eine große Lücke. Wie Pendler dennoch von Augsburg nach Schwabmünchen gelangen.

Von Carmen Janzen

Wer derzeit mittags zwischen 12.48 und 13.48 Uhr mit dem Zug von Augsburg am Schwabmünchner Bahnhof ankommen will, hat Pech gehabt. Die Bahn kommt nicht. Grund dafür ist der neue Fahrplan. Zwar halten täglich genauso viele Züge am Schwabmünchner Bahnhof wie vorher, allerdings nicht mehr zur Mittagszeit. Die Fahrgäste können in besagter Stunde nur noch bis zum Bobinger Bahnhof fahren. Dort müssen sie in den Bus Richtung Schwabmünchen umsteigen. Das ist nicht nur umständlich, sondern dauert auch etwa 20 Minuten länger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen