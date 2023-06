Mittelschüler in Kenia: "Waren von den katastrophalen Zuständen geschockt"

Die Schülerinnen und Schüler der Leonhard-Wagner-Mittelschule Schwabmünchen haben auf ihrer rund zehntägigen Reise durch Kenia viel erlebt und gelernt.

"Es reicht nicht, sein direktes Umfeld zu betrachten, sondern wir müssen global denken“, betonte der Schulleiter der Leonhard-Wagner-Mittelschule Schwabmünchen (LWMS) Johannes Glaisner nach der Rückkehr aus Kenia mit seinen 15 Schülerinnen und Schülern. Diese Erkenntnis war für ihn aber auch schon der Anstoß dazu, diese Reise zu unternehmen. "Erleben ist wichtig und hilft nachhaltig dabei, sich weiterzuentwickeln“, betonte er, auch wenn er zugab: "Zeitweise war mir schon etwas Angst vor meiner eigenen Courage.“

15 Schwabmünchner Schülerinnen und Schüler reisten 15 Tage durch Kenia. Foto: Johannes Glaisner

Trotzdem wollte er seinen Schülerinnen und Schülern die einmalige Möglichkeit geben, eine völlig andere Kultur kennenzulernen. Und die war nur da, weil der Kreis- und Bayrische Jugendring die Reise nicht nur initiierte, sondern auch zu rund 80 Prozent finanzierte; und nicht nur das, sondern auch die „nicht-Schulveranstaltung“ mit erfahrenem Fachpersonal begleitete. "Lernen, das ist eine dauerhafte Verhaltensänderung. Und die lernt man nicht aus Schulbüchern.“ Glaisner kann das sagen, weil er ein hoch motivierter und abenteuerlustiger Lehrer und Schulleiter ist.

Die Reise nach Kenia war aufregend, eindrucksvoll und anstrengend

Nach der Reise bezeichnete er die zehn Tage als extrem aufregend, eindrucksvoll und anstrengend. "Die unglaublich vielen Eindrücke haben uns sehr gefordert.“ Denn da waren ja nicht nur fantastische Safaris mit wilden Tieren, lange Fahrten durchs weite Land, Nationalparks, traditionelle Tänze und die Äquatorüberquerung, sondern auch nicht so einfach zu verarbeitende Erlebnisse: die teilweise schockierenden hygienischen Zustände, die Müllberge, die chaotischen Verkehrs- und Straßenverhältnisse, Trinkwasserprobleme und viele weitere befremdliche Situationen: "In der Schule gab es teilweise weder Tische noch Bänke oder zwei Kinder saßen auf einem Stuhl, es fehlte an den einfachsten Unterrichtsmitteln“, so Gleisner. "Obwohl wir von einer Person des Bildungsministeriums begleitet wurden und sicherlich nur positive Beispiele zu sehen bekamen, waren wir von den katastrophalen Zuständen schockiert. Es fehlt einfach an allem.“

Um alles wenigstens einigermaßen zu verarbeiten, waren viele abendliche Gespräche nötig und wurden Überlegungen angestellt, wie man sinnvoll helfen kann. "Wir Lehrer haben dann dort mit den kenianischen Schülern Unterricht gehalten und deren Lehrer waren geplättet von unseren Methoden, denn dort basiert vieles nur auf dem Grundthema Gehorsam.“ Und dann die Erkenntnis bei den deutschen Schülerinnen und Schülern: "Mensch, geht es uns gut.“

Die Schüler aus Schwabmünchen verstanden sich gut mit den Schwenkschülern aus Kapsago. Foto: Johannes Glaisner

Denn sie erlebten auch: Die Lehrer kamen teilweise nicht zur Schule, weil sie seit sieben Monaten kein Gehalt mehr bekommen hatten. "Wir schafften es, dass das kenianische Fernsehen kam, den Missstand ausstrahlte und sogar das Versprechen kam, wieder zu bezahlen“, so Glaisner, der auch erzählte: "Wir haben dort zwei Kühe gekauft und feierlich übergeben, damit die Kinder in Zukunft Milch haben.“

Und es wurde noch mehr gemacht: In deutsch-kenianischer Kooperation ein großes Bild an einer Schulwand erstellt, Bäume gepflanzt, Müll gesammelt und vieles mehr.

Im Herbst kommen 15 kenianische Schüler nach Schwabmünchen

"Die Zusammenarbeit klappte prima, die gelebte Gemeinschaft beeindruckte unsere Kinder extrem, die Einzelgespräche mit kenianischen Schülerinnen und Schülern in rudimentärer englischer Sprache klappte schon bald gut, die Scheu schwand, das Verständnis für einander wuchs, der Kulturschock wurde weniger. Ich war begeistert, wie super sich alle Mitreisenden in die Gegebenheiten einfügten, sich unproblematisch verhielten, eine prima Gemeinschaft bildeten“ begeistert sich Glaisner. "Wir Deutsche waren fasziniert, wie groß die Zufriedenheit der Kenianer, wie gut die Grundstimmung dort ist, trotz der schwierigen Lebensumstände.“

Neue Bäume sind in Kenia gepflanzt worden. Foto: Johannes Glaisner

Was entsteht nun aus dieser einmaligen Reise? "Zunächst bereiten wir sie natürlich mit den Kindern und den Eltern nach, zeigen Bilder und Filme. Es ist nicht einfach für die 14- bis 16-Jährigen, die Eindrücke zu formulieren, zu verarbeiten und daraus Schlüsse zu ziehen. Wir werden auf jeden Fall Entwicklungen anstoßen und Aktionen starten, um den Erkenntnis-Effekt dauerhaft festzuhalten“, betonte der Schulleiter. Dann wird eine ganz große Aktion sein, dass im November 15 kenianische Schülerinnen und Schüler nach Schwabmünchen kommen, hier für zwei Wochen zur Schule gehen, Ausflüge mitmachen und Land und Leute kennenlernen. Das ist wiederum nur möglich durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung Jugendaustausch Bayern. Die Kinder werden aber nicht, wie ursprünglich vorgesehen in Gastfamilien untergebracht, sondern in Schullandheimen, um sie nicht zu überfordern.

Und wofür war Glaisner nach Ankunft zu Hause im ersten Moment am meisten dankbar? "Ich hätte am liebsten mein schönes sauberes Waschbecken umarmt.“