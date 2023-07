Mittelschule Schwabmünchen: Für alle Jugendlichen geht es nach dem Abschluss weiter

Rund 100 Schulabgänger an der Mittelschule Schwabmünchen wurden in neuen Lebensabschnitt entlassen.

Rund 100 Schülerinnen und Schüler der Leonhard-Wagner-Mittelschule Schwabmünchen erhielten bei der feierlichen Übergabe in der Stadthalle ihr Abschlusszeugnis.

Schulleiter Johannes Glaisner bedankte er sich bei allen, die am „Projekt“ Schulabschluss mitgewirkt hatten und stellte den Abend unter das Motto „Wunder“. Denn alle Beteiligten hatten in den vergangenen Jahren viele davon erlebt, bevor die 700 Einzelprüfungen abgeschlossen waren.

Von 101 Absolventinnen und Absolventen haben fast alle den erfolgreichen Schulabschluss erhalten. Etwas mehr als die Hälfte haben den Quali bestanden, trotz der Corona-Schwierigkeiten. 33 Schülerinnen und Schüler gelang es, den Mittleren Schulabschluss, teilweise mit hervorragenden Noten, zu bestehen. Und das wichtigste: „Alle 101 sind mit Ausbildung, weiterführender Schule oder berufsvorbereitenden Maßnahmen versorgt.

„Seit 17 Monaten sind wir mit Dingen konfrontiert, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben: Krieg in Europa und Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Und damit werden wir wohl noch eine ganze Weile konfrontiert sein“, sagte Glaisner, der auch auf die schönen Seiten der Schulzeit verwies: Ausflüge, Feiern, Aufführungen, Turniere und mehr. Diese Ereignisse ließ er mit einem Film Revue passieren.

Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller ging ebenso auf die Wunder- und Corona-Thematik ein und lobte die Absolventinnen und Absolventen für ihre Kraft und Leistungsfähigkeit in schwierigen Zeiten. „Mut, Zuversicht und ein bisschen Glück gehören auch in Zukunft dazu, sein Leben zu meistern“, sagte er und lobte alle am Erfolg der langsam erwachsen werdenden Kinder beteiligten Personen. „Euch wurde nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch das Rüstzeug für euer weiteres Leben“, so der Bürgermeister. Die Vorsitzende des Elternbeirats, Anne Pfnür, betrachtete die positive Entwicklung der Jugendlichen mit Stolz.

Beweis für eine "wunderschöne Zeit"

Nach musikalischen und tänzerischen Einlagen erhielten die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse, die Schulleiter Glaisner auch einen „Beweis für eine wunderschöne Schulzeit“ bezeichnete. Die „Macken und Eigenheiten der Lehrer“ präsentierten in der Schülerrede Nadine Wörrle und Jonas Hausner und fügten eine ganze Reihe von schönen Erlebnissen während der Schulzeit hinzu.