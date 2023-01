Entertainer Schulzke: "Möchte etwas meiner Dankbarkeit zurückgeben"

Seit 20 Jahren bringt das Konzertbüro Dürrer mit Sänger und Entertainer Günter Schulzke meistens rund um den Jahreswechsel Unterhaltung nach Schwabmünchen. Ein Teil des Erlöses geht an die Kartei der Not.

Sie sind mit ihrem Konzertbüro in Schwabmünchen zu einer festen Kulturgröße geworden. Wie kam es zum Engagement für die Kartei der Not? Gibt es eine besondere Begebenheit?



Günter Schulzke: Als ehemaliger Augsburger bin ich dieser Region sehr verbunden und dankbar für die Erfolge, die ich dort feiern durfte. Diese Dankbarkeit wollte ich auch in der Region zurückgeben und habe in der Kartei der Not das richtige Hilfswerk dafür gefunden. Diese Tradition führt das Konzertbüro Dürrer übrigens seit 2011 mit Konzerten in der Region fort. Mithilfe der zahlreichen Besucherinnen und Besucher in Dillingen, Günzburg, Donauwörth und Schwabmünchen konnte durch das Konzertbüro Dürrer ein Betrag von über 15.000 Euro an die Kartei der Not gespendet werden.

Mit kultureller Unterhaltung lassen sich die Alltagssorgen etwas vergessen. Sehen Sie das auch so?



Schulzke: Ja. Kulturelle Unterhaltung und die meiner Meinung nach sehr wichtigen sozialen Kontakte vor dem Konzert und in der Pause lassen die Alltagssorgen vergessen. Die Leute haben es sichtlich genossen, das Jahr wieder gesellig ausklingen zu lassen.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter.

Der Kulturbetrieb hatte während der Corona-Zeit eine lange Durststrecke. Viele Menschen sind seitdem nach wie vor zögerlich, wenn es um den Besuch einer Veranstaltung geht. Wie wollen Sie die Menschen überzeugen, dass wieder mehr Kultur genießen?



Schulzke: Eine Belegung von 50 bis 60 Prozent ist das neue Ausverkauft. Kurzfristige Buchungen beziehungsweise die Abendkasse sind aktuell die Realität in der Branche. Dabei ist unser Publikum, die Seniorinnen und Senioren, gar nicht einmal so zurückhaltend.

Das heißt?



Schulzke: Die Karten mit Sitzplatzreservierung werden rechtzeitig im Vorverkauf gekauft, an der Tageskasse nur ganz selten. Das war auch für das Silvesterkonzert 2022 in Schwabmünchen so. Es braucht einfach Zeit nach den Einschränkungen, Absagen und Verschiebungen durch Corona.



Zwischenzeitlich beschäftigt die Menschen doch mehr der Krieg in der Ukraine und deren Folgen, wie die Energiekrise und Preissteigerungen.



Schulzke: Angesichts der weiterhin schwierigen Großwetterlage braucht man als Veranstalter viel Optimismus und Geduld, muss weiterhin Qualität zu bezahlbaren Preisen bieten. Ganz wichtig: für das Publikum da zu sein und Kontakte auch während des Jahres pflegen, damit ein Flair eines großen Familientreffens weitergetragen wird.

Zur Person: Günter Schulzke stand als Tenor früher selbst viel auf der Bühne. Unter anderem in Hamburg und Augsburg. Mit dem Konzertbüro Dürrer bringen er und Heidi Dürrer seit 20 Jahren Kultur nach Schwabmünchen. Aus dem Erlös der jüngsten Silvestergala spendet die Agentur 1000 Euro an die Kartei der Not.