Mord auf der Bühne

Es ist eine völlig verzwickte Geschichte mit einem doppelten Ende, das niemand erwartet hat. Die Theatergruppe des Kunstvereins Schwabmünchen brachte ein Stück auf die Bühne, das es in sich hat, und das nur mit Frauen und einem „Mord“.

Was geht denn da ab? Da agieren bis zu acht Frauen gleichzeitig auf der Bühne des Kunsthauses und reden über den schrecklichen Mord am Hausherrn, den an diesem Tag niemand gesehen hat. Alfred Vogler inszenierte ein Stück, das dem französischen Autor und Regisseur Robert Thomas 1961 einen riesigen Erfolg bescherte.

Das Messer steckt im Rücken des Hausherrn

Wann es spielt, ist nicht ganz klar: eventuell Ende des 19. Oder anfangs des 20. Jahrhunderts: Zu Weihnachten kommt in einer abgelegenen Villa in einem verschneiten Ort eine wohlhabende Familie zusammen. Doch statt einer gelungenen Feier gibt es angeblich einen grausigen Fund: Der Hausherr wird mit einem Messer im Rücken tot aufgefunden. So wird es jedenfalls dargestellt. Entsetzten macht sich bei den Frauen breit. Sie wollen die Polizei rufen, doch das Telefon ist ebenso kaputt wie das Auto, das Tor des Anwesens fest verschlossen, es gibt anscheinend kein Entrinnen. Dadurch kommt die Idee auf: Der Mörder ist noch im Haus. Ist es eine der acht Frauen? Die gegenseitigen Verdächtigungen beginnen. Keiner traut mehr der anderen, Klatsch und Tratsch nehmen überhand, von jeder werden nach und nach Heimlichkeiten aufgedeckt, die Anklagen härter, die Mordmotive aller immer deutlicher. Mal schießen sie sich auf die eine, mal auf die andere ein, ein riesiges Verwirrspiel, gegen keine der Frauen erhärtet sich der Verdacht wirklich.

Dann die erstaunliche Wende: Catherine, die jüngere Tochter, und ihr Vater haben alles inszeniert, um die Schandtaten aller Frauen auf den Tisch zu bringen, um Rache an ihnen zu nehmen. Als Catherine dann ins Zimmer des Vaters geht, um ihn zu holen, erschießt er sich.

Alfred Vogler hat das Stück, das leichte Anklänge zu Molieres „Der eingebildete Kranke“ hat, ausgewählt, weil er mal was Anderes auf die Bühne bringen wollte. „Unsere Schauspieltruppe besteht inzwischen aus 14 Personen. Es ist nicht einfach, für sie ein Stück zu finden. Deshalb schickte ich mal die Herren alle in den kurzfristigen Ruhestand, was sie zunächst irritierte. Dann halfen sie aber doch gerne in anderen Aufgaben, zum Beispiel an der Bar, mit.“

Die Vorstellungen waren ausverkauft

Wie Vogler das Stück erlebt hat? „An jedem Abend anders. Das Publikum reagierte mal mehr, mal weniger auf die Komik, die Schauspielerinnen agierten deshalb auch unterschiedlich. Das war spannend.“ Toll fand er natürlich, dass der Saal des Kunstvereins an allen drei Abenden ausverkauft war. Vogler denkt schon wieder an das nächste Stück, das im Frühjahr auf die Kunsthausbühne soll. „Ich habe schon etwas im Kopf. Mal sehen, was meine Truppe dazu sagt.“