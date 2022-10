Mozarts unvollendetes Werk in Schwabmünchen

Gemeinsam mit dem Projektchor, dem Chor St. Michael und dem Orchester Capella St. Michael wurde das berühmte Spätwerk Mozarts in der Michaelskirche aufgeführt.

Für die Kirchenmusik St. Michael Schwabmünchen endete eine lange Zeit des Wartens. Nach zweieinhalb Jahren fand wieder ein großes Chor- und Orchesterkonzert statt. Sänger und Instrumentalisten waren bestens auf das Konzert nach der langen Pause vorbereitet.

Die zahlreichen Konzertbesucher wurden mit einem souverän musizierten Mozart-Requiem belohnt. Die Aufführung des Requiems in voller Besetzung (der Chor St. Michael wesentlich verstärkt durch Projektsänger), mit professionellem Solisten-Ensemble und begleitet von einem personell aufgestockten Orchester „Capella St. Michael“ – dafür spendete das Publikum langen Applaus, auch wenn die Aufführung eines Requiems mit einer nachdenklichen Stille enden sollte.

Mozart erlebte die Uraufführung nicht

Das Requiem von Mozart nimmt eine zentrale Stellung in der klassischen und besonders in der Chorliteratur ein. Mit der Nummer 626 im Köchel-Verzeichnis wird dieses Werk als letztes Werk Mozarts ausgewiesen, über dessen Komposition er selbst verstarb. Daraufhin übernahm sein Schüler Franz Xaver Süßmayer, dem selbst ein nur unwesentlich längeres Leben als Mozart selbst beschieden war, die Vervollständigung des Werkes, um dessen Entstehungsgeschichte sich zahlreiche Legenden ranken. In der legendären Verfilmung von Milos Forman wird die These aufgestellt, Mozarts Konkurrent Antonio Salieri habe ihn mit der Beauftragung zu diesem Requiem selbst in den Tod getrieben. (AZ)