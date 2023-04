Müssen Langerringer jetzt in Schwabmünchen heiraten?

Plus Im Schwabmünchner Stadtrat wurde einem Anliegen aus Langerringen zugestimmt: Die Verwaltungsgemeinschaft bat um Übernahme der standesamtlichen Aufgaben.

Die Verwaltungsgemeinschaft Langerringen hatte bei der Stadt Schwabmünchen angefragt, ob sie bereit wäre, die standesamtlichen Aufgaben zu übernehmen. Das würde bedeuten, dass Langerringen und Hiltenfingen das Standesamt komplett an Schwabmünchen abgeben.

Grund für die Anfrage der Übernahme ist Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller zufolge die personelle Situation. "Bereits seit 2020 ist die Verwaltungsgemeinschaft Langerringen mit grundlegenden Umstrukturierungen befasst, welche auf die ständig wachsenden Aufgaben der Mitgliedskommunen, aber auch einen altersbedingt auf wenige Jahre komprimierten Generationswechsel beim Personal zurückzuführen sind", erläutert die Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen, Alisa Schauer. "Im Zuge der damit verbundenen Planungen und anlässlich der absehbaren Pensionierung unserer Standesbeamtin stellte sich seit Längerem die Frage, ob wir die standesamtlichen Aufgaben der Gemeinden Langerringen und Hiltenfingen an die Stadt Schwabmünchen übertragen können und wollen."