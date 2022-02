Museumsleiterin geht: Was sich in der Schwabmünchner Kultur jetzt tut

Plus Wie es nach dem Weggang von Museumsleiterin Sabine Sünwoldt nun weitergeht. Kulturamtsleiterin Dr. Doris Hafner hat viele Ideen und bekommt Unterstützung.

Lebendige Ausstellungen, Kulturveranstaltungen, ein Escape-Room und virtuelle Realität - mit innovativen Ideen hat Sabine Sünwoldt immer wieder bewiesen, dass ein Museumsbesuch alles andere als langweilig sein kann. Gut 28 Jahre lang hatte die gebürtige Münchnerin das Museum und die Galerie Schwabmünchen, kurz Mugs, geleitet. Zum Jahreswechsel ging sie in den Ruhestand. Doch wie geht es nun weiter im Museum?