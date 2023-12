Musik, Geschmack und eine besondere Feier

Im kommenden Jahr gibt es im "Germars" in Schwabmünchen wieder ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Das Angebot reicht von Livemusik über Comedy hin zu verschiedenen Tastings. Zehn-Jahres-Feier wird der Höhepunkt im Sommer

Mehr als nur Speisen und Getränke: Das war von Beginn an der Anspruch von Germar Thiele für sein Lokal "Germars" in Schwabmünchen. Daher bietet der Hobby-Musiker immer wieder ein vielfältiges Kulturprogramm an.

Den Auftakt gibt der Hausherr gewissermaßen selbst. Am 2., 3. und 4. Februar steht "Acoustic Revolution" auf der Bühne - und somit der Chef selbst. Thiele ist Teil des Trios, dass in der nationalen Folk- und Unplugged-Szene eine feste Größe ist. Nach den Musikern ist "Schmecken" ein Thema im "Germars": Angeboten werden verschiedene Verkostungen. Hobby-Ermittler sollten sich den 7. und 8. März vormerken. Dann sorgt das Krimidinner unter dem Motto "Amtsgericht 1877" für Spannung und Unterhaltung, umrahmt von einem feinen Drei-Gänge-Menü.

Die Schwabmünchner Comedy-Nacht mit Matthias Matuschik (am Mikrofon) zählt zu den beliebtesten Events im Germars. Foto: Christian Kruppe

Am 17. März ist Radiomoderator Matthias Matuschik mit der mittlerweile 17. Schwabmünchner Comedy-Nacht zu Gast am Fußballgelände. Der für seinen speziellen Humor bekannte Matuschik bringt Protagonisten aus der deutschen Comedy- und Kabarettszene mit und wird für beste Unterhaltung sorgen. Am 9. Juni wird es romantisch. Dann lädt das Schwabmünchner Gesangs-Ensemble "La Occasio" zu einem Abend mit Gesang und Genuss.

Sommerparty im Juni

Seit zehn Jahren gibt es das "Germars". Das wird am 14. und 15. Juni mit einem großen Open-Air-Sommerfest gefeiert. Am Samstag wird die Schwabmünchner Coverband "Solid Age" auf der Bühne stehen, am Sonntag wird es mit der "Domenico Salerno Band" italienisch am Rand des Feldgießgrabens. "Zehn Jahre Germars, da sind wir schon ein wenig stolz. Daher wird richtig gefeiert, dann natürlich bei freiem Eintritt", so Germar Thiele.

Freunde von Bluegrass- und Countymusik kommen am 14. Juli auf ihre Kosten. Da ist Rüdiger Helbig - Deutschlands bekanntester Banjo-Spieler - mit seiner Band "Huckleberry Five" Gast im Germars. Nur wenige Tage später, am 15. September steht dann die 18. Auflage der Schwabmünchner Comedy-Nacht auf dem Programm. Auch hier wird Matthias Matuschik mit seinen Gästen beste Unterhaltung bieten. Der Jahresabschluss im Germars ist mittlerweile eine feste Größe. Am 23. Dezember sorgen Karlheinz Hornung und Tina Wörle als Duo "Road to Munich" für ein Unplugged-Konzert mit besonderem Flair. Karten zu allen Veranstaltungen gibt es direkt im Restaurant oder im Internet unter www.germars.de.

