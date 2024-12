Musikalische Adventsmatinée der Stadmusikkapelle

Pünktlich zum ersten Advent luden die Nachwuchsgruppen der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen zu einer stimmungsvollen Adventsmatinée ein. Rund 70 junge Musikerinnen und Musiker aus Bläserklasse 2, Vororchester und Jugendblasorchester begeisterten das Publikum im bis auf den letzten Platz ausverkauften Lech-Wertach-Probenzentrum.

Unter der Leitung von Josef Utz boten sie ein abwechslungsreiches Programm, das mit festlichen Weihnachtsklängen und schwungvollen Rhythmen den Auftakt zur Adventszeit gab. Neben traditionellen Weihnachtsliedern wie „Ihr Kinderlein kommet“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ sorgten die jungen Musiker auch mit modernen Hits wie „All I want for christmas Is you“ und „Christmas rock“ für Begeisterung. Ihre Darbietungen zeugten von viel Talent und Freude an der Musik. Besonders die Rock-Arrangements wurden von den Zuhörern mit Begeisterung aufgenommen.

Im Rahmen des Konzerts wurden die jungen Musiker Lennart Furek, Moritz Knöpfle und Dominik Mayr für das Bestehen der D1-Bläserprüfung geehrt. Pauline Walch, Isabella Birkle und Felix Walch erhielten eine Auszeichnung für das Bestehen der D2-Bläserprüfung. Diese Prüfungen sind ein wichtiger Schritt in der musikalischen Ausbildung und wurden von den jungen Talenten mit Bravour gemeistert.

Der Erlös aus den Eintrittsgeldern fließt in die weitere Jugendarbeit des Vereins, der damit auch künftig talentierte Nachwuchsmusiker fördern kann. Besonders beliebt waren auch die selbstgebackenen Plätzchen, die von den jungen Musikern im Vorfeld selbst gebacken worden und schnell ausverkauft waren. Die Veranstaltung, die von Lizé von Perbandt, Uli Raith und Janine Knöpfle organisiert wurde, war ein gelungener Auftakt in die besinnliche Adventszeit.