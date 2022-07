Nach drei Jahren Pause steigt das Schwabmünchner Heimatfest wieder

Die traditionelle Veranstaltung im Luitpoldpark in Schwabmünchen wartet mit einer Neuerung auf. Offen ist noch, ob das Feuerwerk stattfinden kann.

Das Heimatfest des Verschönerungsvereins Schwabmünchen im Luitpoldpark zählt zu den ältesten und beliebtesten Feiern der Stadt. Nach drei Jahren Zwangspause ist es wieder so weit, am kommenden Wochenende soll gefeiert werden - sofern das Wetter mitspielt. Die Vorhersage ist bislang noch nicht perfekt, aber brauchbar. Am Samstag könnte es regnen, der Sonntag bleibt wohl trocken.

Es gibt wieder einen Tanzboden im Luitpoldpark in Schwabmünchen

Das Programm des Festes bleibt altbewährt. Die drei Schwabmünchner Kapellen sorgen für die musikalische Unterhaltung. Am Samstagabend ist die Stadtmusikkapelle auf der Bühne, den Frühschoppen am Sonntag begleitet der Musikverein Schwabegg, am Abend ist die Trachtenkapelle Alpengruß für die Unterhaltung zuständig. Neu - genauer gesagt wieder da - ist der Tanzboden vor der Bühne. Den dürften wohl nur noch die älteren Festbesucher kennen. Dieser wird wieder ausgelegt, sodass den Gästen nun die Möglichkeit zum Tanzen gegeben wird. Das Programm am Sonntag wird am Nachmittag mit Tanzeinalgen der Schwabmünchner Garde abgerundet.

Rund 70 ehrenamtliche Helfer hat der Verschönerungsverein am Wochenende im Einsatz. "Das beginnt mit unserem Aufbauteam, das schon ab Freitag vor Ort ist, über das Schankpersonal bis hin zum Personal fürs Parkbähnle", erklärt der Vereinsvorsitzende Heinz Schwarzenbacher. "Nicht zu vergessen, die Leistung vieler Mitglieder aus der Vorstandschaft in der Planung und Vorbereitung des Festes", ergänzt er.

Feuerwerk muss möglicherweise ausfallen

Am Samstag wird schon vor dem Fest im Park einiges los sein, denn der "WertachXRun" startet um 16 Uhr. "Wenn der Spendenlauf beendet ist, beginnen wir mit dem Fest, die Siegerehrung wird dann bei uns auf der Bühne erfolgen", erklärt Schwarzenbacher. Offen ist noch, ob das Feuerwerk stattfinden kann. Aufgrund der zuletzt vorherrschenden Trockenheit "ist es zu gefährlich, wir wollen den Park nicht abfackeln", so Schwarzenbacher. "Vielleicht sorgt der Regen der vergangenen Tage hier für Entspannung", hofft er.

Das ist geboten: viele Leckereien rund um den Festplatz und Getränkeausschank des Vereins an beiden Festtagen, am Sonntag zusätzlich ein Weinstand, Kaffee und Kuchen von den Singgoldies am Nachmittag, Tanzeinlagen, Kinderschminken und Hüpfburgen auf der Festwiese, Ponyreiten und das Parkbähnle sowie eventuell ein Feuerwerk zum Abschluss.