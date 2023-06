Nach Kunstprojekt: Tunnel am Schulzentrum mit Graffiti beschmiert

Plus Ohne Zeugen kann die Polizei wenig ausrichten. Doch eine ganz andere Reaktion auf die Schmierereien löst das Problem vorerst.

Schon wieder ist der Fahrradtunnel am Leonhard-Wagner-Schulzentrum verschandelt worden. Erst kürzlich, zur 50-Jahr-Feier des Gymnasiums, hatten Schüler aller drei Schulen den mit Graffitis beschmierten Fahrradtunnel neu gestaltet und verschönert. Der Elternbeirat säuberte und strich zunächst die Wände und die Jugendlichen und Kunstlehrer bemalten sie mit Bildern im Banksy-Stil. Das Kunstprojekt steht unter dem Motto "Frieden und Gemeinschaft". Eingeweiht wurde der neu gestaltete Tunnel am 17. Juni beim Schulfest. Kaum eine Woche später haben Unbekannte die Kunstwerke im Tunnel mit primitiven Graffiti beschmiert.

Kaum eine Woche nach der Neugestaltung des Fahrradtunnels am Leonhard-Wagner-Schulzentrum sind bereits wieder Schmierereien gesprüht worden.

Der Leiter der Mittelschule, Johannes Glaisner, machte seinem Ärger darüber in den Sozialen Medien Luft. Auf Facebook schrieb er: "Ich bin sprachlos, traurig, enttäuscht und sauer. Eine Woche hat es gehalten. Eine Woche. Bevor irgendein geistiger Tiefflieger die Arbeit vieler Stunden, die Arbeit vieler Schülerinnen und Schüler aller Schularten, die Arbeit vieler Lehrerinnen und Lehrer zerstörte. Eigentlich dachte ich, diesmal hält's länger. Und diesmal beginnen neue Schmierereien klein. So zwischen den Gemälden. Vielleicht sollte diese blinde Zerstörungswut - und anders kann ich diesen Vandalismus nicht bezeichnen - doch endlich mit einer Videoüberwachung beantwortet werden."