Nach Schülerkonzert will der Applaus nicht enden

Ein wunderbares Adventskonzert zauberten die Schülerinnen und Schüler des Leonhard-Wagner-Gymnasiums zusammen mit ihren Musiklehrern in die Kirche St. Michael Schwabmünchen.

Seit Monaten waren die musikalisch begabten Schülerinnen und Schüler des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen zusammen mit ihren Musiklehrern damit beschäftigt, für das Adventskonzert zu proben. Der Wiederaufbau der Chöre, des Orchesters und der Big Band erwies sich als nicht ganz einfach.

"Wir haben aufgrund der Pandemie massiv an Mitgliedern verloren, da in dieser langen Zeit nicht oder nur sehr eingeschränkt geprobt werden konnte", erklärt Musiklehrer Swen Graba: "Nach dem Abklingen der Corona-Einschränkungen waren viele zunächst nicht mehr dazu zu bewegen, ihr Instrument wieder in die Hand zu nehmen oder ihre Stimme weder zu trainieren und zu proben." Doch inzwischen gelingt es laut dem Fachleiter Musik wieder, die Gruppenstärken aufzubauen und an die ehemalige Leistungsfähigkeit anzuknüpfen.

Musikwoche schweißt zusammen

Eine wichtige Stütze war die Musikwoche in Ochsenhausen. "Dort können wir pro Tag bis zu acht Stunden proben. Das bringt viel mehr Erfolg als eine Doppelstunde Musik pro Woche in der Schule. Außerdem schweißt die Zeit dort auch die Gruppen kameradschaftlich zusammen und sorgt für Interesse bei den Daheimgebliebenen, sich wieder für Musik zu interessieren und für Auftritte zu üben, auch wenn es viel Arbeit bedeutet." Graba freut sich darüber, dass sich die Chöre, das Orchester und die Bigband so langsam wieder ihrer früheren Größe und Leistungsstärke annähern. "Wir sind auf einem guten Weg", so der Musikpädagoge.

Unterstufenchor begeistert mit schwierigen Liedern

Dass die musikalischen Schülerinnen und Schüler auch nur irgendetwas von ihrer ehemaligen Klasse eingebüßt hätten, davon war bei dem Adventskonzert nichts zu spüren. Bereits die Big Band unter Leitung von Swen Graba wartete in der voll besetzen Michaelskirche mit ihren drei Stücken mit einem glanzvollen Beginn des Abends auf. Weiter ging es mit dem Unterstufenchor (Leitung Christian Förschner und Valerie Probst), der sich schwierige Lieder ausgesucht hatte und sie auch beherrschte. Dem stand der Mittelstufenchor (Leitung Christian Förschner), teilweise unterstützt von den "Kleinen" und von Bläsern, in nichts nach. Einen Genuss der besonderen Art stellten der Oberstufenchor (Leitung Matthias Widmann und das Vocalensemble Leitung Christian Förschner) dar. Zwischen den Chordarbietungen spielten immer wieder die Blechbäser von der Empore. Einen Höhepunkt stellte das Orchester dar, das von dem ehemaligen Mitschüler und jetzigen Musikstudenten Matthias Widmann hervorragend dirigiert wurde.

Die schönsten Seiten des Lebens

Am Ende des Abends musizierten die über 100 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Konzertgästen "Es kommt ein Schiff geladen". Es folgte minutenlanger, nicht enden wollender Applaus für den stimmungsvollen Abend. Dabei bestätigte sich, was Pater Josef in seinen einleitenden Worten angesprochen hatte: "Musik öffnet die Herzen, ist ihre Sprache, bringt Verstehen untereinander. Liebe und Musik, das sind die schönen Seiten des Lebens." Großes Lob sprachen nach dem Konzert der Elternbeiratsvorsitzende Gerhard Birkle und Schulleiter Alexander Pfaffendorf aus.