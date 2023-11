Schwabmünchen

Nicht nur der ADAC sucht Nachfolger: Diese Sorgen haben Vereine

Plus Gut 130 Vereine gibt es in Schwabmünchen. Die Vielfalt ist in Gefahr. Denn es fehlt an Menschen, die führen wollen. Der ADAC Ortsclub ist ein Beispiel dafür.

Etwas mehr als ein Jahr ist es nun her, da hätte Schwabmünchen beinahe einen seiner ältesten Vereine verloren. Wegen der fehlenden Führung drohte dem Zitherverein die Auflösung. Gerettet wurden die Musiker vom Heimat- und Trachtenverein Alpengruß. Auf Vermittlung von Stadtrat Hans Nehbauer wurden die Zitherspieler als Sparte in den "Alpengruß" integriert. Das war nicht das erste Mal, dass ein Schwabmünchner Verein durch einen anderen gerettet wurde.

Vor gut zehn Jahren schien der Veteranen- und Soldatenverein schon am Ende, doch kurz vor der Auflösung sorgte seinerzeit Ivo Moll für die Rettung. Er brachte die rettende Idee einer Fusion mit der Reservistenkameradschaft ein. Nun droht dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club, dem ADAC Ortsverein, das Ende.

