Nahwärmenetz geht in Betrieb

Rund 450 Haushalte im Neubaugebiet in Schwabmünchen profitieren von der Abwärme der Firma Ritter. In Zukunft könnten auch Bestandsgebäude an das Netz angeshclossen werden.

Um viel heiße Luft ging es bei der offiziellen Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes bei der Firma Ritter/Avantor in Schwabmünchen: Die Abwärme des Unternehmens soll künftig etwa 450 Haushalte im Neubaugebiet Südwest III beheizen. Das ist nachhaltig, klimaschonend und Co2-neutral.

Als das Vorhaben vor mehr drei Jahren an den Start ging, herrschte noch leichte Skepsis. Doch von der ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. Die Idee, die Wärmeversorgung von rund 1000 Menschen mit Abwärme aus dem nahegelegenen Kunststoffwerk Ritter zu erreichen, erweist sich als Volltreffer. Fast alle Bauwilligen haben sich für diese Art des Heizens entschieden.

Eine eigens dafür gegründete Gesellschaft - die "Wärmeversorgung Schwabmünchen" - errichtet und betreibt die Infrastruktur des Nahwärmenetzes. An der Gesellschaft beteiligt ist zu 50 Prozent die Stadt und zu 50 Prozent die Firma E-Con aus Memmingen. Beide stellen je einen Geschäftsführer, Matthias Böck von der Stadt und Peter Waizenegger von E-Con.

Zusammen mit der Firma Ritter/Avantor ergibt das ein starkes Trio, findet Ritter-Geschäftsführer Thorsten Kopp: "Die Nutzung unserer Energie für die Wärmeversorgung in Schwabmünchen ist ein Gewinn für alle Beteiligten." Dem pflichtet Matthias Böck, bei: "Diese Initiative schafft eine Win-Win-Situation, wodurch wir den Wärmeüberschuss ökologisch als auch wirtschaftlich in Netz einspeisen können."

Fast alle Bauherren haben für die Nahwärme entschieden

Doch was bedeutet das für die Bauherren im Neubaugebiet? Sie können sich ans Nahwärmenetz anschließen lassen und die umweltfreundliche Heizvariante nutzen. Die Besonderheit: Sie müssen es nicht tun, sondern haben Wahlfreiheit. Wer zum Biespiel lieber eine Gasheizung möchte, darf sie - anders als im Neubaugebiet in Bobingen - auch einbauen. Allerdings kommt das für den Großteil der Häuslebauer nicht infrage, "Bislang haben sich aber 98 Prozent für die Nahwärme entschieden", so Böck. Anfangs habe es noch viele Fragen und Ängste bei den Bürgern gegeben. Mittlerweile seien aber alle Unsicherheiten beseitigt. Im Winter in einem kalten Haus zu sitzen, die Befürchtung muss niemand haben. Auch der finanzielle Anreiz scheint vielen bei der Entscheidung geholfen zu haben: Der Anschluss ans Wärmenetz ist schon im Grundstückspreis enthalten, somit bekommen die Bauherren ihren "Heizkessel" faktisch beim Kauf mitgeliefert. Als weiterer Vorteil erweist sich der Preis der Heizenergie. Eine Kilowattstunde Nahwärme kostet derzeit etwa 18 Cent. Wärmepumpen wären mit 44 bis 51 Cent mehr als doppelt so teuer, eine Pelletheizung wird gar mit 61 Cent Kosten angegeben. Zudem gibt es vonseiten der Stadt einen Klimabonus von 6000 Euro beim Anschluss an das Wärmenetz. Umgelegt auf den Quadratmeterpreis bekommen die Nutzer der Nahwärme so rund 16 Quadratmeter Grundstücksfläche rückerstattet.

Auch Bestandsgebäude sollen in Zukunft mit Nahwärme versorgt werden

Doch mit der Erschließung des Neubaugebietes soll es nicht getan sein. Die Visionen sind größer, weiß Wärmeversorgungs-Geschäftsführer Waizenegger: "Wir wollen auch Bestandsgebäude in Schwabmünchen mit Wärme versorgen und den Ausbau vorantreiben." Eine entsprechende Machbarkeitsstudie soll klären, welche Bereiche in der Stadt künftig mit Nahwärme versorgt werden könnten.

"Ein Musterprojekt in der Region"

Bürgermeister Lorenz Müller ist jedenfalls jetzt schon zufrieden: "Das ist ein Musterprojekt in der Region. Wir haben alles richtig gemacht, lange bevor die Ampel mit dem Energieeffizienzgesetz um die Ecke kam. Die Bürgerinnen und Bürger im Neubaugebiet brauchen sich um die künftige Gesetzgebung keine Sorgen machen. "

Die Firma Dumberger baut die ersten beiden Mehrfamilienhäuser im neuen Baugebiet Südwest drei. Das wurde im April vor Ort gefeiert: (von links) Die Geschäftsführer des GWS, Matthias Böck und Bernhard Jauchmann, stellvertretender Bürgermeister Josef Alletsee, Stadtrat Bernhard Albenenstetter, Architekt Christian Thoma und Bauunternehmer Michael Dumberger. Foto: Carmen Janzen

Das Baugebiet Südwest III in Schwabmünchen ist das derzeit größte neue Wohngebiet im Landkreis Augsburg, das im Entstehen ist. Wenn es komplett bebaut und bewohnt ist, werden dort knapp 1000 Menschen neuen Wohnraum gefunden haben. Aktuell stehen bereits die ersten Häuser. Sie sehen fast fertig aus und sind verputzt. Andere befinden sich noch im Rohbau. Aber aktuell überwiegt noch viel Brachfläche auf dem Gelände. 68 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser sind bislang in drei Vergaberunden verkauft worden und kürzlich fand auch der Spatenstich für das erste Mehrparteienhaus statt. (mit krup)