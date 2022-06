Natur und Baukunst begegnen sich im Luitpoldpark in Schwabmünchen

Mit der Schau „Architektur“ in der Freiluftgalerie im Luitpoldpark präsentiert das Fotokollektiv Schwabmünchen seine neueste thematische Ausstellung.

Die 28 Bildtafeln, die seit Kurzem in der südwestlichen Ecke des Luitpoldparks an der großen Spielwiese zu betrachten sind, scheinen die natürliche Umgebung des Parks zu durchbrechen. „Architektur“, so der Name der aktuellen Ausstellung des Schwabmünchner Fotokollektivs, zeigt eindrucksvolle Bilder von Orten, die von Beton, Stahl und Glas dominiert werden. Die Elbphilharmonie in Hamburg, ein Grenzübergang in Georgien oder das Marina Bay Sands Hotel in Singapur sind genauso vertreten wie heimische Gewerbebauten oder moderne sakrale Gebäude. Der scheinbare Gegensatz zwischen Natur und Bauwerken wird durch Bilder, welche biologische Vorlagen für architektonische Umsetzungen gegenüberstellt, aufgehoben.

Schwabmünchner Architekt: Gebäude muss Teil der Umgebung werden

Der Schwabmünchner Architekt Gerhard Birkle, der als Unterstützer der Ausstellung mitwirkte, bekräftigte die positive Wirkung des Ausstellungsortes auf die gezeigten Bilder: „Architektur ist nie isoliert, sondern immer ein Teil einer natürlichen Umgebung. Für einen Architekten ist es wichtig, das natürliche Umfeld vor der Planung genau zu betrachten, damit sein Gebäude ein Teil dieser Umwelt wird“, sagte er und stellte fest, dass Architektur, die nicht in ein natürliches Umfeld passe, sofort negativ auffalle.

„Die Themen unserer Ausstellungen sind ein Ergebnis von Ideensammlungen und werden durch einen Mehrheitsbeschluss fixiert“, sagte Zull zur Themenfindung. Ob das Thema zum Ausstellungsort im Luitpoldpark passe, sei dabei von geringerer Bedeutung, fügte Margit Stapf hinzu und unterstrich dabei die Absicht, dass die Ausstellung zum Nachdenken anregen solle.

Jedes Mitglied des Fotokollektivs hat Fotos beigesteuert

Jedes Mitglied des Fotokollektivs (Gisela Mayr, Julia Meck, Hans Pfänder, Brigitte Rist, Margit Stapf, Agnes Zimmermann und Lothar Zull) hat eigene Bilder zur Schau beigesteuert. Bei den Treffen wurden die vorgelegten Bilder ausgiebig besprochen und dann ausgewählt worden. „Der Prozess der Diskussion ist das Schöne an solchen Ausstellungen“, bekannte Margit Stapf. Die Fototechnik spiele bei ihr eine untergeordnete Rolle. Lothar Zull, der vor 10 Jahren das Fotokollektiv gründete, konkretisierte die Aussage: „Natürlich müssen die Bilder schon einige technische Anforderungen erfüllen, damit sie im Rahmen einer Ausstellung präsentiert werden können.“

Der Ausstellungsort im Luitpoldpark ermöglicht neue Betrachtungsmöglichkeiten auf die abgelichteten Gebäude; beim Verweilen lassen sich ebenso ungewollte Verbindungen zwischen Natur und Architektur beobachten: Moos auf den Holzrahmen umfasst die Bilder und Vögel nutzen die Stelen als Sitzplatz.