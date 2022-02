Schwabmünchen

06:30 Uhr

Neue Ausstellung im Kunsthaus Schwabmünchen: Die Zahl 10 ist Kunst

Plus Eine neue Ausstellung im Kunsthaus Schwabmünchen startet am 4. März. Was es zu sehen gibt.

Der Schwabmünchner Kunstverein zeigt von 4. März bis 3. April eine neue Ausstellung in der Kunsthalle des Kunstvereins in der Bahnhofstraße. Sie trägt den kurzen Titel 10.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

