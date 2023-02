Neue Bushaltestelle für die Römerstraße in Schwabmünchen

Der AVV will in Schwabmünchen eine neue Route einführen. Davon soll auch der St.-Anna-Kindergarten profitieren. Weitere Haltestellen sollen noch dazukommen.

Mit der Neugestaltung der Fahrpläne des AVV wird die Linie 720 neu geführt. In Schwabmünchen sollen die Busse dann durch Mittelstetten und dann über das Wohngebiet "Breitlehen" zum Bahnhof fahren.

Wo sich die Haltepunkte im Breitlehen künftig befinden werden, ist noch nicht endgültig geklärt. Festgelegt hingegen wurde die Haltestelle in der Römerstraße. Da der Bus die Kinder aus Mittelstetten zum Kindergarten St. Anna bringen wird, war klar, dass diese Haltestelle in der Nähe des Kindergartens sein soll. Tiefbauamtsleiterin Miriam Kothe stellte in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung zwei Varianten vor.

Zwei Optionen ausgearbeitet

Eine nahe der Kreuzung zur Breitlehenstraße, eine zweite nahe der Töpferstraße. "Das sind die einzig möglichen Optionen, mehr lässt die Zufahrtssituation nicht zu", so Kothe. Das Problem bei der Variante an der Breitlehenstraße ist jedoch die Querung der Straße am Morgen. "Wir gehen nicht davon aus, dass die Kinder an die noch weiter südlich liegende Querungshilfe nutzen", vermutet Kothe. Daher favorisierten die Räte wie auch die Expertin die Variante südlich der Töpferstraße. Zumal dadurch ein positiver Nebeneffekt entsteht. Durch das notwendige Parkverbot könnte sich künftig das Abbiegen aus der Töpferstraße für den Lastwagenverkehr leichter gestalten.

Raum für Bäume

Mit der Entscheidung für die zweite Variante hält sich die Stadt zudem offen, wie der noch fehlende Gehweg von der Breitlehenstraße zum Kindergarten ausgestaltet wird. Ein Teil der Fläche wird derzeit als Parkplatz genutzt. Daher hat Tiefbauamtsleiterin Miriam Kothe zwei Möglichkeiten erarbeitet, bei denen neben Parkplätzen auch Raum für Bäume zu finden sind. Nun gilt es zu prüfen, was der Bebauungsplan dort vorsieht.