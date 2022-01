Neue Freilufthalle: So steht es um die Pläne für das TSV-Sportgelände

Plus Es wird noch dauern, ehe die geplante Freilufthalle in Schwabmünchen steht. Jetzt nannte der Vorsitzende des TSV Schwabmünchen einen Termin.

Eigentlich sollte sie schon im vergangenen Jahr fertig werden, die 30 mal 50 Meter große Freilufthalle auf dem Sportgelände in der Schwabmünchner Riedstraße. Mehrmals musste der Termin nach hinten verschoben werden. Zwischenzeitlich wollte Reinhold Weiher, Vorsitzender des TSV Schwabmünchen, gar keinen Termin mehr nennen – doch das hat sich geändert.