Neue Haltestellen am Schulzentrum: Breitweg ist zwei Wochen lang gesperrt

Auf Höhe der Leonhard-Wagner-Schulen in Schwabmünchen entstehen in den Pfingstferien neue Haltestellen. Was das für Autofahrer bedeutet.

Der freigestellte Schulbusverkehr wird zum Schuljahreswechel eingestellt und in den Linienverkehr des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) integriert. Heißt: Die Schülerinnen und Schüler fahren künftig mit den Linienbussen, die auch jeder andere Fahrgast nutzen kann, zur Schule. Da der AVV aber teils mit 18 Meter langen Gelenkbussen unterwegs ist, passen auf das Schulgelände nur noch sieben der bislang zehn Haltestellen. Die Busse der Firma Stuhler hatten maximal zwölf Meter. Deshalb braucht es zwei neue Haltepunkte - und die entstehen oben am Breitweg auf beiden Straßenseiten.

Sperrung in Schwabmünchen dauert wohl die kompletten Pfingstferien

Damit alles rechtzeitig zum Schulstart Mitte September nach den Sommerferien fertig ist, beginnen nun in den Pfingstferien die Bauarbeiten für diese beiden Bushaltestellen. Dafür wird der Breitweg auf Höhe der Mittelschule gesperrt. Voraussichtlich die ganzen Ferien über. "Wir haben extra die Ferienzeit gewählt, damit es möglichst wenig Einschränkungen für den Verkehr gibt", sagt die Leiterin des Tiefbauamtes, Miriam Kothe auf Anfrage unserer Zeitung. In der Ferienzeit müssen weder Elterntaxis, Lehrer noch Schulbusse auf das Gelände. Trotzdem bleiben der Parkplatz, die Turnhalle und die Stadthalle weiterhin erreichbar, wenn auch nur von Süden her (Friedhof/Firma Eberle) kommend.

Parkplatz, Stadthalle und Turnhalle in Schwabmünchen bleiben erreichbar

Am Breitweg selbst aber können die Autos weder in nördlicher Richtung zum Kreisverkehr weiter fahren, noch die vom Kreisverkehr kommenden Autos in Richtung Friedhof/Firma Eberle. Der Verkehr wird umgeleitet. Die entsprechenden Schilder sollen im Laufe des Mittwochs aufgestellt werden. Wer vom Breitweg auf die Lechfelder Straße Richtung Graben möchte, kann über den Parkplatz hinten am Sportplatz vorbei auf die Ortsverbindungsstraße auffahren.

Neues Halteverbot im Breitweg

Für die Bushaltestellen müssen unter anderem Hochborde errichtet werden. Zudem ist ein gesicherter Übergang der Straße vonnöten, der durch mobile Elemente auf dem Straßenbelag geschaffen werden soll. Damit wird die Straße enger.

Baustelle Der Breitweg soll auch mit mobilen Bodenelementen verengt werden, damit Fußgänger sicher die Straße überqueren können. Foto: Carmen Janzen

Zudem wird es im Breitweg vom Schulzentrum bis zur Kreuzung Holzheystraße ein Halteverbot geben, damit die Busse aneinander vorbeifahren können. Gerade auf dem Streifen gegenüber des gelben Wohnblocks, wird gerne geparkt. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.