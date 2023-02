Neue Klänge sind beim ASM-13-Galakonzert zu hören 

Neben dem Bezirksjugendblasorchester spielen auch die ASM-Musikanten am Sonntag in der Schwabmünchner Stadthalle. Diese wurden erst 2023 gegründet.

Das Galakonzert des Bezirk 13 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes steht am kommenden Sonntag (17 Uhr) in der Schwabmünchner Stadthalle an. Traditionell wird dabei das Bezirksjugendblasorchester (BJBO) unter der Leitung von Robert Hartmann den Abend eröffnen. An drei Probenterminen im Lech-Wertach-Probenzentrum in Schwabmünchen hat der preisgekrönte Dirigent den Grundstein für den Auftritt gelegt. Ab Freitag geht es für die 50 jungen Musiker aus elf Musikvereinen der Region ins Schullandheim Blinsbach, wo sie bis zum Konzert am Sonntag noch intensiv am Feinschliff für das Konzert arbeiten. Für die Konzertbesucher wird es wieder eine Reihe toller Musikstücke geben.

ASM-Musikanten sind das Gegenstück zum Orchester

Der zweite Teil des Abends gehört den neu gegründeten ASM-Musikanten, die musikalisch als Gegenstück zum Pro13-Orchester gelten könnten. Während das Pro13, dass im Herbst wieder mit dem BJBO aufspielen wird, sich der konzertanten Blasmusik verschrieben hat, setzen die ASM-Musikanten unter der Leitung von Bezirksdirigent Andreas Rest auf die traditionelle Blasmusik. In sechs Proben – allesamt im Lech-Wertach-Probenzentrum, haben die 26 Musiker Märsche, Polkas und Walzer einstudiert.

Auf die Besucher des Galakonzerts wartete dank der zwei Orchester ein spannender und hochwertiger Abend mit Musikern, die gerne auf der Bühne stehen und das Besondere mögen. Denn allesamt haben sich neben dem regulären Probebetrieb die "Extrazeit" genommen, um sich auf diesen Abend mit anderen Musikbegeisterten vorzubereiten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.