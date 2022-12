Neue Kooperation: Unimedizin aus Augsburg kommt nach Schwabmünchen

Für gefäßchirurgische Eingriffe kommt ein Chefarzt der Uniklinik nach Schwabmünchen an die Wertachklinik.

Die Wertachkliniken arbeiten künftig noch enger mit dem Uniklinikum Augsburg (UKA) zusammen. Das besiegelt nun eine neue Kooperation im Bereich der Gefäßchirurgie. In der Praxis bedeutet das: Die universitäre Medizin kommt in die Kleinstadt. Ein UKA-Chefarzt führt künftig regelmäßig Eingriffe in Schwabmünchen durch. Zwar werden sehr schwere oder komplexe Fälle weiterhin in Augsburg operiert, "viele andere Eingriffe wollen wir zukünftig jedoch auch für die Region um Schwabmünchen auf universitärem Niveau anbieten. Für die Patienten soll so eine wohnortnahe, individuelle Behandlung mit verbindlicher Terminplanung ermöglicht werden", sagt Professor Alexander Hyhlik-Dürr, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie am UKA.

Mittelfristig soll eine eigene gefäßchirurgische Abteilung entstehen

Aktuell führt er bereits erste Eingriffe in Schwabmünchen durch. Mittel- und langfristig soll eine gefäßchirurgische Abteilung unter seiner Leitung in Schwabmünchen aufgebaut werden. Daran arbeitet er derzeit mit dem Schwabmünchner Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. Claus Schöler, mit dem er die Abteilung Chirurgie an der Wertachklinik leitet. Gemeinsam werden Strukturen analysiert und Möglichkeiten ausgelotet. Die telemedizinische Zusammenarbeit wird intensiviert, Assistenzärzte sollen zukünftig in einem Rotationssystem zwischen beiden Häusern wechseln.

Dr. Claus Schöler von der Wertachklinik will zusammen mit Professor Alexander Hyhlik-Dürr vom UKA eine gefäßchirurgische Abteilung in Schwabmünchen aufbauen. Foto: Doris Wiedemann (Archivbild)

"Unser Ziel ist es, dass an beiden Kliniken nach den gleichen Standards diagnostiziert und therapiert wird", erklärt Hyhlik-Dürr. "Das mag angesichts knapper Ressourcen erst einmal widersprüchlich klingen, da es so aussieht, als würden wir Strukturen doppelt vorhalten. Aber wenn wir die Hochleistungsmedizin einer Uniklinik auch an einem Haus der Grund- und Regelversorgung anbieten wollen, ist Standardisierung der erste Schritt", sagt er.

Seine ersten Erfahrungen in Schwabmünchen sind durchweg positiv: "Mein erster Eindruck ist ein sehr guter. Ich wurde sehr nett aufgenommen und erlebe ein an konstruktiven Lösungen interessiertes und hoch motiviertes Team."

Landrat Martin Sailer ist von der Kooperation angetan: "Mit den Kliniken in unserer Region haben wir eine ausgesprochen gute und sehr wichtige Versorgungsstruktur für die Menschen, die hier leben. Um diese auch angesichts des Fachkräftemangels langfristig zu erhalten, müssen wir gemeinsame Wege gehen – dass dies möglich ist, beweisen erfolgreiche Kooperationen wie diese."

Martin Gösele, Vorstand der Wertachkliniken, freut sich ebenfalls über die jüngste Zusammenarbeit: "Wir kooperieren bereits jetzt in vielen Bereichen mit dem UKA. (...) Mit diesem neuen Schulterschluss gehen wir einen wichtigen Schritt Richtung Gesundheitsversorgung der Zukunft und können parallel zu unserem eigenen Strategieprozess einen weiteren Mehrwert für Patientinnen und Patienten schaffen." Unter anderem in der Schlaganfallbehandlung arbeiten die Wertachkliniken bereits mit dem Uniklinikum zusammen.

Spätestens im Frühjahr sollen bei einer Infoveranstaltung auch Bürger, niedergelassene Ärzte und die Politik noch genauer über die Form der Zusammenarbeit beider Häuser informiert werden.