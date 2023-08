Neue Überlegungen zum Sommer 100 in Schwabmünchen

Plus Kulturmanagerin Dr. Doris Hafner spricht über Vergangenheit und Zukunft der Freiluftveranstaltungen in Schwabmünchen.

„Sommer 100“, das ist inzwischen zu einem Markenzeichen der Stadt Schwabmünchen geworden, und das schon vier Jahre nach der Einführung. Die Beliebtheit der Musikveranstaltungen von Alphorn bis Jazz ist groß, ebenso das Interesse der Bands, dort aufzutreten. Auch 2023 zeigte sich das Publikum begeistert und die Planung für das kommende Jahr, eventuell mit Veränderungen, laufen bereits auf vollen Touren.

Die Idee hinter dem Sommer 100 war ja folgende: Weil im ersten Corona-Jahr Indoor-Termine so gut wie nicht möglich waren, wollte die Kulturbeauftragte der Stadt Schwabmünchen, Dr. Doris Hafner, eine Möglichkeit schaffen, trotzdem Veranstaltungen abzuhalten. Deshalb kam sie auf die Idee, Freiluftmusik mit möglichst wenig Aufwand und maximal 100 Besuchern zu veranstalten. Sie besorgte einen Anhänger als Bühne, stellte im Rathausgarten Pflöcke als Platzhalter auf, um dem Hygienekonzept gerecht werden zu können, kümmerte sich um das Programm und los ging es. Auch wenn die Besucher Maske tragen mussten, sie waren froh, dass überhaupt etwas stattfand und voll des Lobes für Hafners Idee. 19 Konzerte und mehr als 1000 Zuschauer in 2020, das spricht eine deutlich Sprache.