Neue Wohnanlage für Menschen mit Behinderung sowie Senioren ist fertig

An der Singold sind kompakte Wohnungen für besondere Zielgruppen entstanden.

Eine besondere Wohnanlage steht in Schwabmünchen derzeit kurz vor der Fertigstellung: An der Ecke Weberstraße/Mühlstraße sind Mikroappartements für Menschen mit Behinderung im ersten Obergeschoss entstanden, die ab Dezember bezogen werden. Dazu finden im „Haus Tobit“ im Erdgeschoss auch pflegebedürftige Senioren in barrierefreien Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen ein neues Zuhause.

„Menschen mit Behinderungen haben oft Schwierigkeiten, passenden Wohnraum zu finden, der barrierefrei gestaltet und dazu noch bezahlbar ist“, weiß Herbert G. Kratzer, Geschäftsführer der CAB Behindertenhilfe, zu der auch die Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen gehören. Deshalb habe man gerne zusammen mit Max und Marie-Thérèse Layer ein Wohnkonzept für diese Zielgruppe entwickelt. Herausgekommen sind dabei nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit 13 kleine Apartments im Obergeschoss des neuen dreistöckigen Gebäudekomplexes direkt an der Singold. Auf circa 38 Quadratmetern ermöglichen sie Menschen mit Behinderung selbstständiges Wohnen und sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Die energieeffiziente Bauweise soll die Nebenkosten gering halten.

Bewohner mit Behinderung können Unterstützung bekommen

Haben die Bewohner Unterstützungsbedarf, werden sie vom Team des Ambulant betreuten Wohnens je nach individueller Situation ein oder mehrmals wöchentlich im Alltag begleitet. „Da geht es mal darum, einen Arzttermin zu organisieren, beim Schreiben der Einkaufsliste zu helfen oder passende Freizeitangebote zu finden“, berichtet Sabrina Schuster von der CAB, die sich vor Ort um das neue Wohnangebot kümmert. Weitere, ebenfalls barrierefreie, teils auch rollstuhlgerechte zwölf Mikroapartments im Erdgeschoss sind für alleinstehende pflegebedürftige Senioren vorgesehen. Wenn der Auszug aus den vertrauten vier Wänden gesundheitsbedingt unvermeidlich, aber keine stationäre Versorgung im Heim geboten sei, könne das die passgenaue Lösung sein, erklärt Andreas Claus, Geschäftsführer der Sozialstation Schwabmünchen, für welche älteren Mitbürger „Tobit Wohnen und Pflege“ gedacht sei. „Wer etwa nach einem Schlaganfall eingeschränkt, aber kognitiv fit ist, kann hier eigenständig leben und die erforderliche Hilfe beziehen.“ Das umfasse neben dem Hausnotruf regelmäßige hauswirtschaftliche Unterstützung wie Wohnungsreinigung oder Hilfe bei der Wäschepflege, aber auch Pflegeleistungen. Für die soziale Betreuung ist eine qualifizierte Kraft als vielfältige „Kümmerin“ regelmäßig im Haus und gestaltet auch Gruppenangebote im Gemeinschaftsraum an der Stirnseite des Gebäudes. Im Dachgeschoss haben die Bauherren weitere sechs Wohnungen errichtet. In die Zwei-Zimmer-Apartments sollen ebenfalls Senioren ab Pflegegrad 1 einziehen.

Areal der Wohnanlage wurde früher gewerblich genutzt

Entstanden ist die soziale Wohnanlage in der von der Stadt gewünschten moderaten Nachverdichtung auf einem über Jahrzehnte mit Garagen und Lagerflächen gewerblich genutzten Areal in ruhiger, aber zentraler Lage an der Singold. Die ersten Wohnungen wurden schon vergeben. Nähere Informationen bekommen Interessenten bei der Sozialstation unter 08232/96400 und der CAB unter 08231/56093-51. (AZ)