Schwabmünchen

vor 16 Min.

Neue Wohnanlage für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung in Schwabmünchen

In der Weberstraße in Schwabmünchen entsteht eine neue Wohnanlage für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung. Das alte Gebäude wird derzeit abgerissen.

Plus In der Schwabmünchner Weberstraße entstehen 31 neue Wohnungen, die einen ganz speziellen Bedarf decken sollen.

Von Carmen Janzen

An der Ecke Mühlstraße/Weberstraße in Schwabmünchen entsteht unmittelbar an der Singold auf dem Gelände einer bisherigen Lager- und Garagenhalle eine Wohnanlage für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung. "Die Wohnanlage ist für Menschen, die mehr Pflege brauchen als im Betreuten Wohnen, aber weniger als in einem stationären Pflegeheim", sagt Andreas Claus von der Sozialstation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen