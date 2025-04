Zurückhaltung ist Trumpf im Haushaltsbuch

Ganz entspannt konnte der Schwabmünchner Stadtrat in die Verabschiedung des diesjährigen Haushalts gehen. Grund dafür war eine „faire Brotzeit“, organisiert von der Fairtrade-Steuerungsgruppe und dem Weltladen. Die Stärkung war durchaus notwendig, galt es doch, ein Haushaltsvolumen von 65,7 Millionen Euro zu verabschieden. Und das in schwierigen Zeiten, wie Bürgermeister Lorenz Müller klarstellte.

„Wir hatten immer wieder Probleme, die es zu lösen galt. Aber so geballt wie jetzt ist es schon extrem.“ Der Bürgermeister spielt damit auf Corona, die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen sowie auf die US-Politik an, die sich allesamt negativ auf die Wirtschaftslage auswirken. Trotz alledem ist er überzeugt, dass der Haushalt 2025 kein „Sparhaushalt“ ist. „Wir werden sinnvolle Investitionen fortführen und abschließen. Es gilt die Prioritäten richtig zu setzen, um unsere Stadt weiter attraktiv zu gestalten“, so Müller.

In diese Projekte investiert Schwabmünchen

Mit den Haushaltsresten aus dem Vorjahr kann die Stadt rund 20 Millionen Euro investieren. Mit fünf Millionen geht der Löwenanteil an das Hallenbad, das im Herbst eröffnet werden soll. Knapp vier Millionen werden im Bereich Wasser/Abwasser investiert. Für die Sanierung des Alten Rathauses sind 850.000 Euro für dieses Jahr bereitgestellt. Investiert wird auch weiter in die Kinder der Stadt, in Maßnahmen an Kindergärten, in die Sanierung des Grundschul-Sportplatzes und für Spielplätze. Dafür werden in Summe weitere 2,4 Millionen Euro bereitgestellt. Mehr als eine halbe Million bekommen die Feuerwehren, der Großteil davon fließt in Material für Unwettereinsätze und das Sirenennetz.

Vorsichtiger Ansatz bei der Gewerbesteuer

Die Haupteinnahmequellen der Stadt sind die Steuern: die Einkommenssteuer mit zwölf Millionen Euro und die Gewebesteuer mit 8,9 Millionen. Bei Letzterer wurde, wie gewohnt, ein vorsichtiger Ansatz gewählt. Als Folge der aktuellen Wirtschaftslage sind bei der Gewerbesteuer Rekordwerte mit mehr als 15 Millionen derzeit nicht zu erwarten. In diesem Jahr werden von den 1376 Gewerbebetrieben voraussichtlich 992 keine Gewerbesteuer bezahlen. Sieben Betriebe werden mehr als 150.000 Euro überweisen. Die Schlüsselzuweisung des Freistaats, die in diesem Jahr rund 2,5 Millionen einbringt, ist eine seltene Einnahmequelle der Stadt, seit 2010 gab es siebenmal keine Zuweisung aus München - und wenn, dann bis auf 2021 auch meist deutlich unter einer Million. Steuern und Zuweisungen machen fast 60 Prozent der Einnahmen aus. Nach Abzug der Umlagen zur Gewerbesteuer oder der Kreisumlage bleiben der Stadt von jedem eingenommenen Steuer-Euro 63 Cent erhalten.

Neuverschuldung hält sich in Grenzen

Zum Jahreswechsel betrug der Schuldenstand Schwabmünchens rund 5,3 Millionen Euro. Den bisherigen Berechnungen zufolge sind 1,2 Millionen neuer Schulden notwendig, um den Haushalt zu finanzieren. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung würden die Schulden um rund 900.000 Euro auf 6,2 Millionen steigen. In den vergangenen Jahren wurde die Kreditaufnahme meist nicht in Anspruch genommen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr sollen die Rücklagen nicht angetastet werden. Dies wird sich wohl in den kommenden Jahren ändern, denn in der Finanzplanung bis 2028 steht schon jetzt ein Ausgabebedarf von fast 55 Millionen Euro.

Die Fraktionen sind zufrieden

Stephan Dölle, seit dem Haushaltsbeschluss der neue Fraktionsvorsitzende der CSU, stellte fest, dass sich der Einsatz der Räte bei den Beratungen gelohnt hat. „Für uns galt es, unsere Hausaufgaben selbst zu machen, da noch nicht klar ist, welche Konsequenzen die neue Regierung auf die Kommunen haben“, so Dölle. „Wir sollten an unserem Weg - sparen und priorisieren - festhalten“, sagte er. Reinhold Weiher von den Freien Wählern lobte ebenfalls die gute Zusammenarbeit im Rat und hofft, dass dies für die Zukunft so bleibt. „Der Haushalt ist positiv und führt auch dazu, dass wir in diesem Jahr hoffentlich viele der geplanten Projekte voranbringen können. Der Haushalt ist der richtige Weg in die Zukunft der Stadt“, so Weiher, der aber auch anmahnte, angefangene Projekte nachhaltiger zu verfolgen.

Stadtrat Hans Pfänder von den Grünen sagte, „auch der Haushalt 2025 steht unter dem Zeichen, genau hinzusehen. Es steht nicht mehr so viel Geld wie zum Beispiel 2022 zur Verfügung. Trotzdem ist es gelungen, wichtige Dinge auf den Weg zu bringen.“ Auch er hatte etwas anzumahnen: „Aus Sicht der Grünen ist es schade, dass keine Reserve für Klimaschutzprojekte bereitgestellt wird.“ Konstantin Wamser (SPD) lobte: „Die sachliche und respektvolle Zusammenarbeit beim Haushalt war schön. Wir sollten die Zeit eines ruhigen Haushaltsjahres ohne große Spielräume nutzen, zwei Sachen zu tun. Erstens sollten wir die begonnenen Projekte zu Ende bringen und zum Zweiten prüfen, welche Weichen zu stellen sind.“ Zudem wünscht er sich, dass der Haushalt im kommenden Jahr früher beschlossen werden kann.