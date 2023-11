Neuer Hauswirtschaftsraum sorgt für Begeisterung im Unterricht 

Funktionale Gestaltung, großzügige Raumaufteilung und eine sinnvolle Anordnung der Arbeitsgeräte überzeugen die Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule in Schwabmünchen.

Funktionale Gestaltung, großzügige Raumaufteilung, kurze Wege und eine sinnvolle Anordnung der Arbeitsgeräte – die Teilzeitschule für Hauswirtschaft am Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in Schwabmünchen hat in ihrem neuen Hauswirtschaftsraum nun das umgesetzt, was ihre Schülerinnen im Unterricht lernen.

Schon seit einiger Zeit in die Jahre gekommen waren die beiden kleinen Hauswirtschaftsräume im Erdgeschoss des Gebäudes in der Feyerabendstraße. Schon vor 1978 waren diese eingerichtet worden und deshalb lange nicht mehr zeitgemäß. Nach der Umgestaltung der großen Schulküche vor einigen Jahren war es den Unterrichtenden rund um Schulleiterin Tanja Höck ein großes Anliegen, auch den Hauswirtschaftsraum auf die Anforderungen der heutigen Zeit anzupassen.

Seitens des Landwirtschaftsamtes zeigten sich Marina Hommer und Brigit Steinacker für die Neugestaltung verantwortlich. Letztere erzählt, was bei dem neuen Raum besonders wichtig war: „Wir wollten eine große Freiraumfläche haben, die wir flexibel nutzen können“, sagt sie. Auch flexible Arbeitstische, verschiedene Materialien für die Arbeitsflächen und einige Doppelspülen seien ein großer Wunsch gewesen. Zudem sind die neuen Arbeitsplätze teilweise auch für Linkshänder geeignet.

Aus zwei kleinen Räumen in der Hauswirtschaftsschule ist ein großer geworden

Für mehr Platz wurde die Zwischenwand entfernt, aus den zwei kleinen Räumen ist nun ein großer Raum geworden. In diesem wird ein Teil der Wäschepflege, nämlich das Waschen, unterrichtet. Zudem findet hier die Materialkunde im Bereich Hauspflege und der Unterricht für die Reinigung von Fußböden oder besonderen Materialien wie Leder statt. „Und natürlich nutzen wir die Arbeitsflächen für den Bereich Gestaltung: Ob Tischgestecke oder Adventskränze – hier haben wir gute und zweckmäßige Arbeitsplätze geschaffen.“ Nicht ganz einfach, denn immerhin muss der Raum auch als Durchgangszimmer für den Zugang zum Schulgarten genutzt werden. Deshalb wird auch ein Teil der Gartengeräte dort verwahrt.

Viele Besucher waren zur Einweihung des neuen Hauswirtschaftsraumes in der Teilzeitschule in Schwabmünchen gekommen. Foto: Anja Fischer

Marina Hommer weiß, dass der neu gestaltete Hauswirtschaftsraum trotzdem gut gelungen ist. „Wir können hier mehrere Materialien praktisch erleben und viel von unserem Material auf einer Ebene verstauen.“ Vorher habe man etliches aus dem Keller oder dem Dachboden holen müssen. Dazu kommt die Einrichtung unterschiedlicher Arbeitshöhen auch durch höhenverstellbare Tische und eine gute Beleuchtung. Insgesamt sei alles funktionaler und praktischer gestaltet worden. „Unsere Wege, vor allem in der Unterrichtsvorbereitung, sind wesentlich kürzer geworden“, bestätigt Birgit Steinacker.

Begonnen haben die Planungen für den neuen Hauswirtschaftsraum 2021, im April 2022 begann die Umsetzung. Fertiggestellt wurde der Raum im Juni 2023. Die Kosten für die Maßnahme übernahm – neben einigen Sanierungen am Gebäude – das Landratsamt Augsburg als Träger der Hauswirtschaftsschule.

Studierenden machen im Frühjahr ihren Abschluss

Die Studierenden, die im kommenden Frühjahr ihren Abschluss in Schwabmünchen machen werden, sind begeistert von dem neuen Lernangebot, welches die Baumaßnahme bietet. Sie zeigten anlässlich der Schulöffnung zur Einweihung anhand einzelner Stationen die Vielseitigkeit einer hauswirtschaftlichen Ausbildung und des Berufsfeldes Hauswirtschaft. So informierten sie über die Herstellung von Gemüsebrühe, den Bereich Vorratshaltung und die Herstellung von Wärmekissen. Für die Besucher war zudem ein buntes Büfett aus der Schulküche vorbereitet.