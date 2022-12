Stadt Schwabmünchen wird Träger des neuen Waldkindergartens

Schwabmünchen bekommt einen neuen Waldkindergarten. Die Stadt möchte die Trägerschaft übernehmen. Was es bei der Platzvergabe zu beachten gibt.

Im städtischen Wald Schwabmünchens soll ein neuer Waldkindergarten entstehen. Die Einrichtung mit dem Namen "Wurzelkinder" wird an der Abzweigung der Krumbacher- zur Scharlachstraße aufgebaut. Nun hat die Stadt mitgeteilt, dass sie die Trägerschaft übernehmen wird.

Das sind die Pläne für den Waldkindergarten in Schwabmünchen

In dem neuen Kindergarten können 25 Kinder ab drei Jahren aufgenommen werden. Der Waldkindergarten wird bei jedem Wetter draußen stattfinden. Falls es die Wetterlage gar nicht zulässt, findet der Kindergarten in einem Schutzraum in Schwabegg statt. Die Öffnungszeiten werden von 7.45 Uhr bis 14.00 Uhr sein.

Der Kindergarten eröffnet voraussichtlich nach den Pfingstferien. Für einen Start der Kinderbetreuung im Juni oder auch im September 2023 können sich interessierte Eltern über das allgemeine Kita-Platzvergabe-Portal der Stadt anmelden. Wichtig dabei ist der Hinweis, ob der Platz bereits im Juni oder erst im September benötigt wird. (AZ)