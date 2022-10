Neues Hallenbad: Wie lässt sich der "Vogeltod" vermeiden?

Plus Spezialglas für das Schwabmünchner Hallenbad: Die Kosten und die Wirksamkeit wurden jüngst im Stadtrat diskutiert.

Der Naturschutzbund Deutschland bezeichnet sie als "Vogelkiller": Gemeint sind große Fensterflächen, gegen die Vögel fliegen. Die tödlichen Verletzungen verhindern können Schutzgläser. Sie waren auch für das neue Schwabmünchner Hallenbad in der Diskussion.